Elezioni sindaco Roma, ultimi sondaggi: la rilevazione Winpoll

Alle elezioni amministrative di Roma che si terranno nell’autunno 2021 gli ultimi sondaggi danno in vantaggio il candidato del centrodestra, Enrico Michetti. Il cosiddetto “tribuno delle radio” è l’unico sicuro di andare al ballottaggio, ma nella sfida a due rischia di perdere. A dirlo è una rilevazione condotta dall’istituto Winpoll per il Sole 24 Ore.

Michetti viene indicato come il più votato al primo turno, ma al secondo – stando al sondaggio Winpoll – uscirebbe vincitore solo nella sfida contro la candidata dal M5S, il sindaco uscente Virginia Raggi.

E allora il vero candidato in pole position potrebbe essere quello del centrosinistra, Roberto Gualtieri, forte dell’ampio consenso di cui gode il Pd a Roma. L’autonomo Carlo Calenda, leader di Azione, rappresenta invece l’outsider di queste lezioni amministrative: ha poche speranze di qualificarsi per il ballottaggio, ma se dovesse arrivarci avrebbe ottime chance di diventare il nuovo sindaco di Roma.

Politica / Il sorprendente sondaggio su Roma: Raggi davanti a Gualtieri e Michetti in testa Politica / Noto a TPI: "Ecco perché una vittoria di Michetti al ballottaggio non è scontata"

Sondaggi Roma: il giudizio sul sindaco Raggi

I sondaggi spaventano soprattutto Virginia Raggi. A pochi mesi dalle elezioni, un romano su tre boccia i cinque anni al Campidoglio del sindaco M5S. Secondo il 66% delle persone intervistate da Winpoll, dal 2016 a oggi la qualità della vita a Roma è peggiorata, per il 28% è rimasta invariata e solo per il 6% è migliorata.

Il 32% dei cittadini ritiene che l’amministrazione Raggi abbia fatto “molto male”, il 34% pensa che abbia fatto “più male che bene”, il 30% indica “più bene che male” e solo il 4% “molto bene”.

Sondaggi elezioni Roma: i candidati

Secondo quanto emerge dal sondaggio Winpoll, tra i candidati alle elezioni per il nuovo sindaco di Roma, quello che ispira la maggior fiducia è Carlo Calenda, che gode dell’apprezzamento del 46% degli intervistati. Seguono Gualtieri con il 39%, Raggi con il 33% e Michetti con il 32%.

Il sindaco uscente Raggi è il più conosciuto dagli elettori: il 99% degli intervistati afferma di sapere chi è, a fronte dell’89% di Calenda, dell’82% di Gualtieri e del 58% di Michetti.

Elezioni Roma: il sondaggio Winpoll, primo turno

Secondo il sondaggio Winpoll, al primo turno il più votato oggi sarebbe il candidato del centrodestra Enrico Michetti, che raccoglierebbe il 29,2% dei voti. Al ballottaggio con lui andrebbe l’ex ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, candidato del centrosinistra, quotato al 25,5%.

Raggi e Calenda, però, non sono affatto fuori dai giochi. Il sindaco uscente è stimato al 21,3%, mentre il leader di Azione è al 17,8%.

Interessante confrontare questi numeri con quelli dei sondaggi nazionali per le elezioni politiche. La coalizione di centrodestra, ad esempio, viene stimata al 45% ma Michetti si ferma molto sotto. Così come Gualtieri raccoglie meno consenso rispetto al suo partito, il Pd, che a Roma viene stimato al 27,7%.

Per contro, Raggi sembra riscuotere consensi ben oltre il perimetro del M5S, che alle elezioni politiche oggi tra i romani non supererebbe il 12,9% dei voti.

Primo turno: i dati in sintesi

Enrico Michetti (centrodestra): 29,2%

Roberto Gualtieri (centrosinistra): 25,5%

Virginia Raggi (M5S): 21,3%

Carlo Calenda (Azione – Italia Viva): 17,8%

Paolo Berdini (sinistra): 2%

Monica Lozzi (lista civica): 1,4%

Elezioni Roma: il sondaggio Winpoll, ballottaggio

Come detto, quindi, secondo il sondaggio Winpoll c’è un candidato che è praticamente certo di arrivare al ballottaggio: Enrico Michetti.

Al secondo turno, però, il candidato del centrodestra oggi risulterebbe sconfitto con due rivali su tre: perderebbe sia nella sfida contro Gualtieri sia in quella contro Calenda e vincerebbe solo contro Raggi.

In caso di ballottaggio fra Michetti e Gualtieri, al centrodestra andrebbe il 46,5% dei voti, a fronte del 53,5% del centrosinistra. Sceglierebbero Gualtieri, infatti, il 48% degli elettori di Calenda e il 34% degli elettori di Raggi.

In caso di scontro con Calenda, Michetti non andrebbe oltre il 45,2% a fronte del 54,8% dell’avversario. Calenda è il candidato più trasversale che c’è in campo: gode della fiducia del 70% degli elettori del Pd ma anche del 62% di quelli di Forza Italia, del 42% di quelli del M5S e del 39% dei sostenitori di Fratelli d’Italia. Nella sfida contro Michetti lo voterebbe il 68% degli elettori di Gualtieri e il 34% di quelli della Raggi.

Il sindaco uscente è l’unico che risulterebbe sconfitto, oggi, in caso i ballottaggio con Michetti: a Raggi andrebbe il 44,2% delle preferenze, contro il 55,8% di Michetti. Sono troppo pochi gli elettori di Calenda (29%) e di Gualtieri (31%) disposti a votarla al secondo turno.

Scenario A: Michetti vs Gualtieri

Gualtieri 53,5% – Michetti 46,5%

Scenario B: Michetti vs Raggi

Michetti 55,8% – Raggi 44,2%

Scenario C: Michetti vs Calenda

Calenda 54,8% – Michetti 45,2%

TUTTE LE NOTIZIE SULLE ELEZIONI COMUNALI DI ROMA 2021

TUTTI I SONDAGGI POLITICI ELETTORALI