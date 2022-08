Recensione Serenis: il miglior servizio di psicologo online

I nostri esperti tester ti diranno tutto quello che c’è da sapere e confronteranno le recensioni su Serenis. Dalla messaggistica all’esperienza delle sessioni dal vivo, dalle qualifiche degli psicologi online ai prezzi di ogni seduta.

Nel 2020, il Covid-19 ha sconvolto molti servizi che tradizionalmente venivano erogati di persona, inclusa gran parte dell’assistenza sanitaria. Tra questi, ovviamente, anche la psicoterapia. La disponibilità di uno psicologo online ha permesso alle persone di difendere il loro benessere mentale con un aiuto adeguato. Grazie ai servizi di teleterapia sempre più sofisticati sul mercato, le persone possono accedere alla psicoterapia nei loro orari preferiti senza lasciare la comodità della loro casa – niente più corse in città durante la pausa pranzo, attese alla reception o timore di sguardi di giudizio dai passanti.

Serenis è una di queste aziende, e ti permette di trovare uno psicoterapeuta online. Con oltre quindicimila pazienti, Serenis è cresciuta fino ad offrire servizi di salute mentale virtuali in tutta Italia. Ma è adatto per le tue esigenze? Cosa dicono le recensioni su Serenis? I nostri recensori hanno ricercato e testato a fondo i suoi servizi: ecco il nostro giudizio.

Serenis: valutazione complessiva 8,8/10

Serenis offre un’assistenza online a prezzi competitivi per la salute mentale comoda e facile da usare grazie alle videochiamate. Offre un servizio di ricerca del miglior psicologo online secondo le proprie esigenze e una psicoterapia di qualità per individui, coppie e adolescenti.

Pro di Serenis

✔️ Comodità della psicoterapia con videochiamata ovunque tu sia

✔️ Costo fisso della psicoterapia molto contenuto (49€)

✔️ Iscrizione rapida con piattaforma facile da usare

✔️ Serenis identifica il terapeuta migliore per te

✔️ Prima seduta gratuita

Contro di Serenis

❌ Non offrono la possibilità di fare una terapia di gruppo

❌ Non è disponibile la psicoterapia via chat o messaggi di testo

❌ Non si possono fare abbonamenti e il prezzo rimane invariato

Perché dovresti fidarti di noi

Un team dedicato ha trascorso circa 122 ore a ricercare e testare i servizi di Serenis e dei suoi concorrenti. Abbiamo dato la nostra opinione su ogni aspetto di Serenis in questa recensione in modo che tu possa determinare se è un servizio che fa al caso tuo. Aiutiamo i lettori a prendere decisioni più consapevoli su come difendere il loro benessere e vivere uno stile di vita più sano. Facciamo di tutto per informare delle migliori opzioni per la tua salute. Il nostro team di ricerca acquista, testa e confronta una vasta gamma di servizi di telemedicina come Serenis al fine di scrivere recensioni e guide approfondite.

Come abbiamo valutato Serenis

Nel nostro test, abbiamo valutato Serenis in diversi ambiti fondamentali: la qualità della psicoterapia, la facilità d’uso, il costo, l’assistenza clienti e la privacy.

Qualità degli psicologi di Serenis

Abbiamo scoperto che Serenis fornisce una vasta gamma di approcci terapeutici e di psicoterapeuti online autorizzati. Gli psicoterapeuti sono tutti iscritti all’albo e hanno completato un percorso di specializzazione aggiuntivo in psicoterapia. I nostri tester si sono interfacciati con una serie di professionisti con diversi approcci terapeutici e tutti hanno riportato esperienze positive. La cosa che più ci ha colpito è ogni tester si è ritrovato con uno psicologo con ampia esperienza proprio sulla tematica da lui richiesta (nei nostri test: stress; autostima; depressione; psicoterapia di coppia). Serenis è inoltre supervisionata da un medical advisory board, ossia un comitato di esperti medici che garantiscono la qualità della psicoterapia erogata.

Facilità d’uso

Il grande punto di forza di Serenis è la sua interfaccia intuitiva e la facilità di navigazione della sua piattaforma, che è compatibile sia con i dispositivi iOS che Android. Inoltre, puoi usare il servizio da telefono o tablet così come dal tuo computer. Questo ti permette di comunicare facilmente in qualsiasi momento e luogo.

Cambiare psicoterapeuta è molto facile. Se non ti trovi bene con lo psicologo online scelto per te, puoi cambiarlo senza problemi. Basta rispondere ad alcune domande sul problema che vuoi risolvere. Tuttavia, il processo di selezione dello psicologo del sito funziona molto bene e nessuno dei nostri tester ha voluto richiedere un cambio.

Costo di Serenis

Con la teleterapia che ha un costo fisso di 49€ a seduta, Serenis.it è in linea con i suoi concorrenti per la psicoterapia online. Ma è molto meno di quanto si possa pagare in una psicoterapia tradizionale (ossia dai settanta ai cento euro a seduta).

Assistenza clienti

Serenis è estremamente intuitiva e facile da usare. Quando sorgono problemi, il suo servizio clienti è interamente virtuale via chat. Invece di avere una linea telefonica dedicata, Serenis filtra tutte le domande al suo team di assistenza clienti tramite e-mail o testo, il che significa che potresti dover aspettare per ottenere una risposta. Abbiamo però riscontrato che le risposte hanno impiegato pochi minuti, e che gli operatori erano estremamente esperti e gentili, rispondendo sempre in modo esauriente alle nostre domande.

Serenis offre una totale trasparenza sia sui costi che sulle qualifiche dei terapeuti. Tutto è molto semplice. Non ci sono costi nascosti, abbonamenti o affiliazioni. Si pagano le sedute che si fanno, una alla volta.

Privacy

Gli psicologi di Serenis.it sono tenuti agli stessi standard di riservatezza dei terapeuti e degli psichiatri tradizionali. Tuttavia, Serenis come azienda tecnologica a scopo di lucro deve rispondere anche alle regole e leggi sulla privacy online. Tutti i dati e le videochiamate sono riservati e non vengono utilizzati in alcun modo dall’azienda. L’azienda non rivende dati e ha un codice etico stringente.

Cos’è Serenis.it e per chi è pensato?

Fondato nel 2020 da Silvia Wang, Serenis.it è stato originariamente progettato per offrire psicoterapia online accessibile a tutti. Da allora, Serenis.it si è evoluta per offrire una psicoterapia personalizzata secondo le necessità della persona che utilizza il servizio. Il metodo iniziale di ricerca dello psicologo online più giusto per le proprie esigenze è il vero punto di forza del servizio.

Per cosa e per chi è Serenis?

● Depressione

● Relazioni

● Ansia e stress

● Genitorialità

● LGBTQIA+

● Malattia cronica

● Disturbi alimentari

● Gestione della rabbia

● Abuso infantile

● Disturbi dell’umore

● Disturbo ossessivo compulsivo

● Trauma e dolore

● Abuso di sostanze

● Conflitto familiare

Serenis.it offre sessioni video dal vivo. Queste sono programmate e confermate attraverso il sito, di solito con qualche giorno di anticipo. Tieni presente che tutte le sessioni video dal vivo durano solo 45-50 minuti. Serenis.it potrebbe non essere la scelta migliore per te se hai bisogno di un consulto psichiatrico e di una terapia farmacologica.

Serenis.it è sicuramente l’opzione migliore per le persone che vanno di fretta e hanno poco tempo per la psicoterapia. Se sei una di queste persone, le sessioni di psicoterapia – che possono facilmente inserirsi in una pausa pranzo – possono effettivamente essere un punto di forza per te. Puoi programmare le sessioni e partecipare in video direttamente attraverso un link.

La psicoterapia online di Serenis

La psicoterapia Serenis.it è progettata per le persone con una vasta gamma di problemi di salute mentale, dallo stress quotidiano o problemi di relazione alla depressione o i disturbi alimentari. Ci sono psicoterapeuti per ogni tipo di esigenza. Puoi farti già un'idea compilando il questionario d’ingresso. Questo ti serve a trovare lo psicologo online più adatto per risolvere il tuo problema. La prima domanda che viene fatta è infatti molto generica ed è studiata per aiutare le persone che cercano una psicoterapia online a capire innanzitutto di cosa hanno bisogno.

Chi sono gli psicologi online di Serenis?

I professionisti di Serenis sono tutti psicoterapeuti iscritti all’albo, specializzati e autorizzati a svolgere la professione. I terapeuti offrono una gamma di approcci, compresa la psicoterapia cognitivo-comportamentale (CBT), dialettica (DBT), la psicoterapia di desensibilizzazione e rielaborazione dei movimenti oculari (EMDR). Ma anche la psicoterapia psicodinamica, la psicanalisi e altro. Il profilo di ogni psicologo elenca le sue diverse opzioni di trattamento, permettendoti di scegliere il tuo approccio preferito.

Serenis sceglie lo psicologo più adatto a te sulla base delle informazioni che fornisci e sulla base della sua esperienza con migliaia di pazienti. Detto questo, puoi decidere di cambiare o richiedere un orientamento o professionista specifico.

Serenis controlla i suoi psicoterapeuti, chiedendo loro i certificati necessari per lo svolgimento della professione. Serenis afferma che i suoi terapeuti hanno in media nove anni di esperienza, ma ha requisiti minimi per le ore di consulenza svolte o gli anni di esperienza. Tutti i terapeuti hanno superato diversi step di selezione, tra cui un colloquio incentrato sulla loro preparazione clinica.

Com’è l’esperienza del cliente?

Serenis si vanta della facilità di utilizzo della loro piattaforma e quindi di accesso alla psicoterapia. Infatti, i nostri tester hanno trovato la psicoterapia di Serenis.it un servizio molto scorrevole, dal processo di iscrizione alle consultazioni. Serenis ti abbina uno psicologo online con una sessione di consultazione gratuita per valutare i tuoi bisogni e le tue preferenze.

Passo 1: compila un questionario

Appena accedi al sito di Serenis, ti basta cliccare su “inizia ora” per cominciare. Tutto inizia con un questionario di ingresso. Il questionario iniziale mira ad aiutare il servizio a capire quale sia il tuo problema. La seconda domanda indaga l’ambito generale del problema da risolvere. Dopo di che vengono chiesti altri semplici dettagli, come la preferenza sul genere dello psicologo online, l’approccio preferito, quali sono le cose importanti che si cercano nella psicoterapia e la propria età. Dopo queste brevi domande si passa all’iscrizione per poter accedere alla seduta iniziale gratuita. L’iscrizione prende pochissimi minuti, visto che basta inserire i propri dati essenziali. Successivamente che si passa alla seduta gratuita, che viene prenotata secondo le proprie esigenze. una volta fatta la prima consultazione, ogni seduta costa 49€ fissi. Se il psicoterapeuta scelto dal servizio non è gradito, puoi sceglierne un altro senza problemi con solo un click. La velocità e facilità di questo servizio non è nemmeno comparabile con i tempi della psicoterapia tradizionale. I nostri recensori hanno trovato tutto il processo iniziale di scelta dello psicoterapeuta e di iscrizione molto veloce, semplice e intuitivo. Le domande del questionario iniziale sono poche e facili. Ma possono fare la differenza nella ricerca del psicoterapeuta più adatto alle proprie esigenze.

Appena accedi al sito di Serenis, ti basta cliccare su “inizia ora” per cominciare. Tutto inizia con un questionario di ingresso. Il questionario iniziale mira ad aiutare il servizio a capire quale sia il tuo problema. La seconda domanda indaga l’ambito generale del problema da risolvere. Passo 2: Scegliere uno psicologo online

Dopo aver compilato il questionario, basta iscriversi per procedere con la prima seduta di uno psicologo online scelto automaticamente dal servizio. L'algoritmo di Serenis, realizzato con una grande attenzione medica e scientifica, utilizza le tue risposte nel questionario per abbinarti al miglior psicoterapeuta disponibile. Sarai in grado di vedere le informazioni sulla sua biografia, sull’ambito di specializzazione e sulla disponibilità, segnando i giorni e gli orari in cui è disponibile. Nella nostra esperienza, le raccomandazioni erano sempre precise. A differenza di altri servizi, Serenis.it non tiene conto di moltissimi dettagli per la ricerca dello psicologo online più adatto. Ad esempio, non tiene conto delle preferenze religiose, anche se a volte puoi vedere l’esperienza religiosa nella biografia di un psicoterapeuta. Se non ti piacciono le tue corrispondenze, puoi cliccare su un link per eseguire di nuovo la ricerca e ottenerne di nuove. Quando ti iscrivi alla psicoterapia, ti verrà immediatamente chiesto di iscriverti ad una sessione gratuita dal vivo con il tuo psicologo. Questa telefonata introduttiva è un bel punto a favore del servizio, in quanto permette di conoscersi e stabilire le aspettative reciproche fin dall’inizio.

Dopo aver compilato il questionario, basta iscriversi per procedere con la prima seduta di uno psicologo online scelto automaticamente dal servizio. L'algoritmo di Serenis, realizzato con una grande attenzione medica e scientifica, utilizza le tue risposte nel questionario per abbinarti al miglior psicoterapeuta disponibile. Sarai in grado di vedere le informazioni sulla sua biografia, sull’ambito di specializzazione e sulla disponibilità, segnando i giorni e gli orari in cui è disponibile. Passo 3: conferma la prima seduta

Una volta scelto un psicoterapeuta, ed effettuata la prima seduta gratuita, concorderete il primo appuntamento a pagamento. Pagare è super semplice e sicuro, e lo farai direttamente sulla piattaforma di Serenis. Abbiamo scoperto che la maggior parte degli psicologi ha appuntamenti disponibili a 3-4 giorni di distanza, ma alcuni avevano appuntamenti anche a 24 ore di distanza. Queste sessioni sono molto simili a quelle di Zoom, e puoi partecipare sia con o senza video, a seconda di come ti senti più a tuo agio. I nostri recensori si sono interfacciati con più terapeuti e tutti hanno riferito di aver ricevuto un trattamento positivo e significativo.

Una volta scelto un psicoterapeuta, ed effettuata la prima seduta gratuita, concorderete il primo appuntamento a pagamento. Pagare è super semplice e sicuro, e lo farai direttamente sulla piattaforma di Serenis. Abbiamo scoperto che la maggior parte degli psicologi ha appuntamenti disponibili a 3-4 giorni di distanza, ma alcuni avevano appuntamenti anche a 24 ore di distanza. Annullamento del servizio

Anche terminare una psicoterapia è molto semplice. Se non ti trovi bene con il servizio, con lo psicoterapeuta, o per qualsiasi altro motivo scegli di terminare la psicoterapia e disiscriverti dal servizio, basta andare sul profilo personale e chiudere il proprio account. La psicoterapia può essere interrotta in qualsiasi momento, visto che si paga seduta per seduta.

Come si colloca Serenis.it rispetto ai suoi concorrenti?

Serenis.it è un servizio innovativo in Italia e sono ancora pochi i concorrenti. Tuttavia, ce ne sono due in particolare che possono essere confrontati con Serenis.