Incentivi per la trasformazione digitale: il 42% degli imprenditori chiede meno burocrazia

Le aziende italiane hanno compreso appieno i vantaggi della trasformazione digitale, ritenendola fondamentale per il futuro competitivo del Paese a livello globale. Tuttavia, l’accesso semplificato e privo di burocrazia agli incentivi per gli investimenti tecnologici rimane una questione cruciale.

Un sondaggio condotto da Kantar in collaborazione con TeamSystem ha rivelato che oltre il 40% degli imprenditori ritiene che gli incentivi siano un fattore determinante nella decisione di investire nella tecnologia. Allo stesso modo, il 40% ha ritenuto che questi incentivi abbiano contribuito a rafforzare l’intera catena di valore delle loro imprese.

Nel contesto di questa indagine, emergono anche degli ostacoli significativi. Il 42% delle aziende intervistate ha richiesto una maggiore semplificazione e sostegno fiscale da parte delle istituzioni per gli investimenti nella digitalizzazione. Inoltre, il 18% degli imprenditori ha sottolineato l’importanza di includere gli investimenti nelle piattaforme Cloud nel Piano di Transizione 4.0; mentre il 17% ha proposto l’idea di creare una “Silicon Valley” italiana, che comporterebbe l’eliminazione delle tasse sulle start-up e le imprese innovative.

Invece, riguardo all’ambito ESG (Ambiente, Società e Governance), lo studio ha rilevato che vi è ancora una scarsa conoscenza del tema, soprattutto tra le Piccole e Medie Imprese, con solo il 15% a conoscenza della normativa europea che richiede la rendicontazione ESG nei prossimi anni. Le aziende più grandi dimostrano un maggiore livello di consapevolezza su questi aspetti.

Nell’attuale contesto, meno di 1 impresa su 5 ha già implementato iniziative per migliorare il proprio rating ESG, un dato in linea con la scarsa conoscenza del tema. Tra coloro che ne sono a conoscenza, la percentuale di chi ha avviato iniziative è più elevata, e il 64% delle imprese con oltre 10 dipendenti ha dichiarato l’intenzione di intraprendere nuove azioni in questo ambito.

Il CEO di TeamSystem, Federico Leproux, ha sottolineato l’importanza delle iniziative governative, come gli incentivi Industry 4.0, nel sostenere l’innovazione nel sistema imprenditoriale italiano e aggiunge: […] “Ora riteniamo sia fondamentale far evolvere questo approccio dedicato principalmente ai beni strumentali e integrare le azioni regolatorie e di sostegno all’economia digitale con misure che siano di stimolo alla diffusione del Cloud, delle piattaforme software e dell’AI trasversalmente a tutti i settori industriali e dedicati a tutte le imprese delle filiere, di ogni dimensione, dal grande player alle PMI. Il digitale rende le nostre imprese più produttive, genera nuove competenze e professioni e aiuta nel percorso verso la sostenibilità”.