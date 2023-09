Polizza casa: quali opportunità con le assicurazioni online?

Secondo l’indagine di ANIA, l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, nel nostro Paese tre abitazioni su quattro sono esposte a un rischio sismico significativo, inoltre molte abitazioni potrebbero soffrire dei danni legati agli eventi climatici estremi.

A ciò si aggiungono gli inconvenienti che possono verificarsi nella vita di tutti i giorni, come la rottura di una tubatura idraulica o un problema di natura elettrica. In queste evenienze, per far fronte ai danni è necessario sostenere delle spese che possono arrivare a essere piuttosto ingenti, motivo per cui è consigliabile tutelarsi dagli inconvenienti stipulando una polizza casa, delegando alle compagnie assicurative la copertura di determinati costi.

Oltre la metà degli italiani acquista una polizza casa online

La polizza casa è un prodotto assicurativo che permette di prevenire una serie di imprevisti e inconvenienti, che possono danneggiare l’immobile oppure creare dei disagi nella vita quotidiana domestica. Per quello che riguarda le modalità di stipula, è interessante notare come sempre più persone scelgano un’assicurazione casa online, una polizza attivabile e gestibile attraverso i canali digitali in modo facile e pratico.

Nel dettaglio, attualmente si tratta del 52% del totale dei prodotti sottoscritti, come rilevato dall’Osservatorio Fintech & Insurtech della School of Management del Politecnico di Milano.

Tra le proposte più interessanti del momento è possibile annoverare l’assicurazione casa online di Verti, compagnia del Gruppo MAPFRE, che propone polizze digitali semplici, personalizzabili e competitive. In particolare, con Verti è possibile assicurare l’abitazione da furti, incendi e danni alla casa e al suo contenuto, ma anche per proteggere sé stessi e i propri cari dagli imprevisti della quotidianità.

L’assicurazione online di Verti propone la garanzia obbligatoria Danni al fabbricato, oltre a numerose garanzie accessorie che permettono di personalizzare la polizza come la RC proprietario, la Furto del contenuto, la RC animali domestici, la RC incendio e l’Assistenza vita privata.

Rispetto alle polizze classiche, le assicurazioni casa digitali garantiscono diversi vantaggi. Si tratta, infatti, di polizze facili da personalizzare, acquistare e gestire, con la possibilità di fare tutto online, dalla richiesta di preventivo all’apertura di un sinistro direttamente dall’area riservata della compagnia assicurativa. Sono anche assicurazioni chiare e semplici, senza clausole nascoste o difficili da comprendere. Una polizza online per la casa permette anche di risparmiare tempo sia in fase di sottoscrizione che di gestione, risultando un prodotto smart ed efficiente a 360 gradi.

Le caratteristiche principali dell’assicurazione casa

Attualmente l’assicurazione casa in Italia è obbligatoria solo in determinate circostanze, per esempio al momento della stipula di un mutuo, ma solo per le coperture di base come la polizza incendio.

In generale, un’assicurazione sulla casa è un investimento che consente di proteggere sia l’immobile che la vita privata. Inoltre, basta richiedere un preventivo gratuito per individuare la polizza casa più indicata per le proprie esigenze: un’operazione semplice e veloce, che online può essere realizzata comodamente in pochi istanti.

Con Verti, per esempio, è sufficiente inserire i dati dell’abitazione, quelli sulla polizza e sul contraente per disporre di un prospetto dettagliato, da salvare e consultare in qualsiasi momento. In questo modo è possibile prendere una decisione del tutto consapevole, con i propri tempi, per salvaguardare al meglio l’abitazione, se stessi, gli affetti, così come i propri animali domestici.