Crescere Insieme: il punto di riferimento per i Centri Estivi a Roma

I centri estivi rappresentano ormai la soluzione ideale per le famiglie che durante il periodo estivo vogliono offrire ai propri figli la possibilità di divertirsi e imparare, dando continuità a quel processo di crescita e sviluppo iniziato all’interno dell’asilo nido, potendo in questo modo vivere con maggiore tranquillità la chiusura delle scuole e gestendo al meglio la propria vita professionale senza dover ricorrere all’aiuto dei nonni o ai servizi di baby sitting.

Per questo è fondamentale individuare l’organizzazione che meglio sappia strutturare un centro estivo in base alle esigenze di ogni singolo bambino, programmando tutta una serie di attività in grado di stimolarlo, migliorare le proprie capacità relazionali e accrescere la propria autonomia.

Elementi che sono inevitabilmente correlati alla professionalità e alla competenza degli organizzatori e dello staff coinvolto, nonché alla scelta della location e alle esperienze da far vivere quotidianamente ai partecipanti.

Una situazione che diventa più complessa nelle grandi città, come Roma, dove la grande offerta di Centri Estivi potrebbe portare i genitori a prendere una decisione sbagliata o comunque non perfettamente in linea con i bisogni dei propri figli, con una conseguente perdita di tempo e denaro.

A correre in aiuto delle famiglie in questa difficile scelta ci ha pensato Crescere Insieme, azienda leader del settore dell’infanzia che da oltre trent’anni affianca alla propria offerta di asili nido e scuole dell’infanzia anche una proposta completa e qualificata di Centri Estivi, programmati tenendo conto delle mutevoli esigenze di ogni bambino di età compresa tra i 3 e i 14 anni.

I centri estivi con al centro il bambino e le famiglie

Proprio come accade durante l’anno all’interno degli asili nido e delle scuole dell’infanzia, l’operatività di Crescere Insieme anche per i centri estivi si basa sulla centralità del bambino e delle famiglie, pianificando quelle attività che grazie a un mix ludico didattico impegnano costantemente i partecipanti in momenti divertenti e allo stesso tempo utili alla crescita personale, ponendosi come un vero e proprio alleato per i genitori che possono avere la tranquillità di affidare i propri figli a una realtà e a un brand consolidato e riconosciuto nel settore, grazie alla competenza e al successo dimostrato nel gestire il processo di crescita dei bambini.

In quest’ottica l’azienda ha realizzato diversi gruppi suddivisi in base all’età e composti da un numero limitato di bambini, in modo da offrire loro esperienze indimenticabili e perfettamente cucite sui propri bisogni di svago e sviluppo cognitivo e fisico, rivolgendo la giusta attenzione per ogni singolo partecipante, senza lasciare indietro nessuno, ma rispettando i tempi e le necessità di tutti.

Amicizia, Inclusione, Rispetto e Condivisione

La bontà dell’iniziativa di Crescere Insieme nell’organizzare i centri estivi a Roma e dintorni può essere riassunta con quattro parole che sottolineano egregiamente la visione dell’azienda: Amicizia, Inclusione, Rispetto e Condivisione.

Tra i capisaldi portati avanti dai Centri Estivi di Crescere Insieme c’è sicuramente la componente relazionale, con attività che stimolano i bambini a lavorare in gruppo, stringere nuovi legami e amicizie, rispettando la diversità e condividendo ogni momento divertente e indimenticabile con i propri coetanei, cimentandosi in esperienze originali e innovative in grado di lasciare un ricordo indelebile nella memoria di tutti i partecipanti.

Per questo le attività proposte sono realizzate con l’obiettivo di far emergere tutto il potenziale di ogni singolo bambino, assistendolo costantemente nel superare i piccoli grandi ostacoli che gli si presentano e aiutandolo a sviluppare le proprie abilità, in un clima costruttivo e dinamico, caratterizzato dalla sana competizione e dal confronto proficuo, sempre mettendo la componente ludica al centro di ogni esperienza.

Per realizzare ciò, Crescere Insieme ha coinvolto educatori professionisti e qualificati in grado di infondere sicurezza ed empatia con i bambini, capendo i singoli bisogni di ogni partecipante con pazienza e comprensione, dialogando con le famiglie così da somministrare ai figli le attività migliori per le sue specifiche peculiarità ed esigenze.

Le Location di Crescere Insieme

Massima cura è stata rivolta nella scelta delle location, individuando quei luoghi e quelle strutture in grado di garantire un’offerta a 360 gradi. I centri estivi di Crescere Insieme, dislocati sul territorio di Roma e dintorni, infatti, sono state selezionati tenendo conto di tutte le esigenze del bambino, sia a livello di apprendimento che per quel che concerne lo svago e il divertimento, senza tralasciare lo sport, l’attività fisica, l’alimentazione e il relax.

Le famiglie che decidono di affidarsi all’azienda, possono decidere di iscrivere i propri figli ai Centri Estivi al mare, frequentando stabilimenti balneari di altissima qualità, con spiagge attrezzate, campi polivalenti, piscine e ristorante interno, così come Circoli sportivi immersi nel verde e dotati di diverse strutture per ogni tipo di attività, sia essa ludica, creativa, sportiva e didattica.

Inoltre, Crescere Insieme offre l’opportunità di iscrivere i bambini più piccoli ai Centri Estivi organizzati direttamente all’interno degli asili nido, così da garantire da una parte un ambiente già conosciuto e nel quale il bambino si può sentire al sicuro, e dall’altra non modificare gli equilibri familiari rispetto alle esigenze lavorative dei genitori che hanno già in possesso tutte le informazioni della struttura e non hanno bisogno di organizzarsi in modo diverso.

Infine, esiste anche la possibilità di far partecipare il proprio figlio a Centri Estivi fuori Roma, in location dal grande impatto visivo, contornati dalla natura e lontani dal caos cittadino, per un’esperienza full immersion fuori dal comune, in buona compagnia e con un staff di animazione sempre attivo e coinvolgente.

Le attività svolte nei Centri Estivi La qualità dei Centri Estivi di Crescere Insieme è ben dimostrata dalla varietà e originalità delle attività offerte nelle varie location che, come detto in precedenza, sono in grado di coniugare al meglio sia gli aspetti legati al gioco e al divertimento sia quelli concernenti lo sviluppo cognitivo e relazionale.

Durante le giornate dei Centri Estivi, infatti, i bambini saranno impegnati in attività ludico-didattiche, nelle quali lo svago non è mai fine a se stesso ma è volto a dare un contributo concreto alla crescita dei partecipanti sotto tutti i punti di vista.

Si passa dall’attività fisica, come il calcio, il basket, il tennis, la pallavolo e il nuoto ad attività di laboratorio creativo durante le quali i bambini si cimentano nella lavorazione della carta, nelle creazioni culinarie, nell’apprendimento delle materie STEAM, nel giardinaggio, nella fotografia e nel teatro, così da far emergere le singole predisposizioni e passioni in modo divertente e naturale, senza forzature.

Ovviamente, proprio in virtù del periodo estivo, non possono mancare momenti dedicati alla piscina, ai giochi d’acqua e ai bagni al mare, sotto la supervisione di uno staff attento, garantendo il massimo della sicurezza.

Parallelamente, vengono organizzate esperienze indimenticabili e coinvolgenti come feste a tema, balli, spettacoli e giochi di squadra per stimolare la vena creativa e il lavoro di gruppo, contestualizzandole in ambientazione che cambiano ogni settimana, come l’Isola del Tesoro o il Paese dei Balocchi, per far vivere un’estate di fantastiche avventure memorabili attraverso attività finalizzate al divertimento e alla socializzazione.

L’attenzione verso l’alimentazione

L’ultimo, ma non meno importante, aspetto fondamentale dei Centri Estivi di Crescere Insieme riguarda l’alimentazione. L’azienda ha infatti attentamente selezionato quelle strutture in grado di offrire ai bambini un mangiare sano e completo, con una ristorazione interna che quotidianamente offre quelle pietanze che possano coprire il fabbisogno nutrizionale necessario alla crescita, con piatti e ingredienti sempre freschi, realizzati da professionisti del settore coadiuvati da un nutrizionista qualificato, evitando cibi preconfezionati, bibite gassate o merendine eccessivamente zuccherate.

In questo modo, i genitori non dovranno provvedere alla preparazione del pranzo o della merenda al sacco, con la sicurezza che ai propri figli siano somministrati unicamente pasti salutari e ricchi di nutrienti.