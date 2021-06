Cresce l’uso di internet in tutti i settori

La nuova digitalizzazione multimediale

4,72 miliardi: a tanto ammonta il numero di utenti che, ad aprile 2021, ha utilizzato internet nel mondo. Più del 60% della popolazione mondiale complessiva per un numero che continua a crescere in modo costante, se è vero che si registrano oltre 300 milioni di nuovi utenti che, per la prima volta, sono entrati nel mondo della rete negli ultimi dodici mesi. Un mondo che ormai non può più essere tralasciato e che è cresciuto ulteriormente in questo periodo di pandemia, seguendo i ritmi dei vari lockdown susseguitisi.

Nessun settore è uscito indenne da una rivoluzione di questo genere, ogni azione di carattere quotidiano ha dovuto necessariamente sperimentare una delocalizzazione multimediale, quindi uno spostamento in rete.

Dalla lettura dei giornali alla fruizione di contenuti in ambito formativo (l’e-learning) passando per il lavoro, la gestione del proprio conto corrente e perfino gli investimenti. Tutti settori che hanno visto una svolta in ottica multimediale.

Il settore dei casinò si sposta in rete

Tra i tanti vanno segnalati anche settori particolari come quelli di intrattenimento, con riferimento al mondo del gioco d’azzardo ed in particolare dei casinò. Da sempre ritenuto borderline, è andato a crescere, per quanto ciò possa sembrare paradossale, durante la pandemia. Chiusi tra quattro mura, in sostanza, gli italiani si sono lanciati su questo passatempo per trascorrere le giornate di quarantena.

Sono tanti i siti ed i portali che sono cresciuti durante il Covid, quindi spazi virtuali all’interno dei quali è possibile giocare direttamente in rete, senza dover uscire di casa, sempre facendo attenzione a rivolgersi esclusivamente a portali autorizzati e con licenza dei Monopoli di Stato. Tra i siti più in crescita di casinò online c’è, ad esempio, Novibet.it , società che opera con regolare licenza AAMS.

E quello dell’autorizzazione è un tema caldo, oltre che fondamentale, dato che proliferano realtà borderline che usano ormai la rete a 360 gradi, compresi i social, per espandere il proprio bacino di utenza.

La questione sicurezza legata alla digitalizzazione