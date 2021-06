Outfit Urban: ecosostenibilità e Pride Month

Oggi come allora lo streetwear, seppur mainstream, non ha perso la sua caratteristica peculiare: supportare e promuovere valori ed ideali mediante capi d’abbigliamento, accessori e sneakers. E se negli anni ‘70 era la volta della cultura Punk che stravolse il mondo della moda con abiti rotti e stracciati per affermare libertà ed indipendenza da stereotipi e convenzioni oggi è la volta di outfit urban creati per sensibilizzare la società sull’importanza della salvaguardia ambientale e sul tema delle discriminazioni ai danni della comunità LGBTQIA+. Grazie alla forza dei brand attivi in prima linea è possibile suscitare curiosità ed interesse di pubblici molto distanti, per interessi e background culturale, dai valori promossi. Chi non conosce il celebre brand a tre strisce o l’etichetta che firma i suoi prodotti con un baffo?! E se son proprio i colossi dell’abbigliamento sportswear e streetwear a parlare di ecosostenibilità e a promuovere la cultura del rispetto è facile intuire che la risonanza e l’impatto delle campagne è enorme. Passiamo in rassegna i capi più interessante della stagione primavera-estate 2021 per creare outfit urban che ti consentono di raccontare chi sei e ciò in cui credi.

Sneakers e capi d’abbigliamento eco-friendly

L’inquinamento ambientale ed in particolare quello causato dalla plastica impone soluzioni tempestive. Sono diverse le etichette streetwear che hanno deciso di cambiare rotta intraprendo la strada della moda eco-sostenibile. L’imperativo è ridurre l’impatto ambientale delle proprie produzioni. Grazie alla ricerca e alla sperimentazione è oggi possibile creare outfit urban eco-friendly. Per creare i tuoi abbinamenti estivi consigliamo di acquistare capi d’abbigliamento in cotone organico che rispetto al tradizionale viene coltivato e lavorato nel pieno rispetto del nostro pianeta e delle persone. Non vengono utilizzati pesticidi o fertilizzanti chimici ma soltanto prodotti organici e naturali. Carhartt WIP e Obey sono ottimi brand di riferimento per t-shirt, pantaloni, shorts in cotone organico. Stesso discorso vale anche per le sneakers, must-have per gli outfit urban. Nike e Adidas offrono numerose alternative di sneakers eco-sostenibili realizzate riciclando rifiuti come le Nike Space Hippie 04 (75% del peso della scarpa è realizzato con materiali riciclati) o le Adidas Stan Smith Primegreen (50% materiali riciclati). Questi e tanti altri prodotti fashion eco-friendly li trovi su Urban Jungle. Un vero e proprio paradiso per chi ama la moda di strada. Puoi acquistare capi d’abbigliamento, sneakers ed accessori presso uno degli store fisici in Italia e all’estero o fare shopping online. Special release, tutte le ultime collezioni e una sezione Outfit con i migliori marchi streetwear sono i punti forti di Urban Jungle.

Pride Month: edizioni e collaborazioni speciali per celebrare l’orgoglio gay

Ogni anno a giugno in tutto il mondo si commemorano i moti di Stonewall, New York, che segnano una svolta epocale per la comunità LGBTQ+. Il 28 giugno 1969 scoppiò una violenta rivolta a causa di uno dei tanti raid della polizia in un bar punto di ritrovo di gay e transgender: lo Stonewall. Da allora il mese di giugno è il Pride Month dedicato all’orgoglio gay con un calendario ricco di eventi e campagne di sensibilizzazione per combattere l’omofobia. La moda risponde proponendo capsule collection caratterizzate dai sette colori dell’arcobaleno, simbolo della comunità LGBTQ+. Instagram nel primo mese dell’estate è stato un tripudio di outfit super colorati con capi d’abbigliamento, sneakers ed accessori che celebrano la libertà ed il rispetto per l’amore in tutte le sue forme e sfumature. Il post di Kamala Harris con la sua giacca di jeans tempestata di strass multicolor, vicepresidente degli Stati Uniti, ha conquistato milioni di like! Sposi questa nobile causa? Allora ti consigliamo le collezioni di Nike e Adidas dedicate al Pride. Dato che le vacanze estive sono alle porte, non possono mancare le classiche Havaianas. Il popolare marchio di infradito ha lanciato per la stagione P/E 2021 degli infradito con grafiche ispirate al Pride Month. Fascette arcobaleno, stampe “Freedom” e “Love” sono i protagonisti della linea Pride che puoi acquistare comodamente online sul sito di Urban Jungle.

Il futuro del nostro pianeta ed una società priva di diseguaglianze non devono né possono essere soltanto un’utopia. Supporta le cause giuste e diventa portavoce di messaggi positivi. Con i brand che abbiamo citato puoi promuovere cause, ideali e valori importanti con outfit urban. T-shirt, pantaloni, sneakers ed accessori sono i nuovi tazebao!