Montascale: sicurezza, design e facilità di utilizzo

Per ogni persona che possiede capacità motorie ridotte o si trovi in difficoltà nelle salite e nelle discese, il servoscala è la soluzione ideale perché risolve qualsiasi tipo di problema inerente al movimento che anziani, disabili e convalescenti non riescono a compiere in maniera lineare.

Installare un servoscala significa migliorare notevolmente la mobilità delle persone in difficoltà e dunque alzare il livello qualitativo della vita, intesa come azioni quotidiane negli ambienti domestici, che ricoprono gran parte del tempo.

Sui siti dedicati alla salute e alle novità tecnologiche, sono disponibili tantissimi modelli di montascale ma prima di procedere con l’acquisto è importante avere a disposizione tutte le informazioni dettagliate più utili che riguardano questo sistema elettronico.

Scegliere un servoscala: cosa e come valutare?

La fase che precede l’installazione è quella della valutazione e della scelta di un servoscala, per questo bisogna tenere presenti alcuni fattori chiave, come le caratteristiche dell’abitazione che riguardano gli spazi a disposizione, la larghezza delle scale ma anche il numero di piani che l’apparecchio dovrà scalare.

Tenere presenti tutti questi fattori durante il processo di valutazione dell’apparecchio, significa acquistare un servoscala con il migliore rapporto qualità – prezzo, quindi spendere un determinato budget per ottenere i servizi e le funzionalità più adatti alla tipologia di necessità che la macchina dovrà appagare.

Nella valutazione che precede l’acquisto di un servoscala bisogna anche considerare le esigenze specifiche della persona che dovrà usarlo, in questo senso bisogna analizzare le caratteristiche del modello in termini di sicurezza, comfort, mobilità e dimensioni.

I modelli personalizzabili per misure e funzioni rappresentano sicuramente i servoscala più dinamici perché riescono meglio a risolvere i problemi di mobilità di anziani, disabili e persone convalescenti a seguito di un infortunio o di un’operazione.

Cosa considerare nella scelta di un servoscala?

Ecco nello specifico quali sono i punti da analizzare durante la scelta di un servoscala, la prima caratteristica riguarda la seduta.

I modelli con la poltrona rappresentano la soluzione perfetta per chi possiede gravi difficoltà motorie, perché consentono di salire e scendere nel massimo comfort sia su scale dritte a una rampa, che su scale a più rampe, che comprendono anche la curva. Questo modello è perfetto sia all’interno che all’esterno di un’abitazione o edificio.

In generale, i servoscala vengono realizzati su misura, quindi è possibile personalizzare il modello per soddisfare le esigenze e le necessità più variegate.

Nella scelta di un servoscala da esterno bisogna valutare con cura tutte le caratteristiche e funzioni affinché resistano anche alle intemperie, in questo caso è la strada giusta da seguire durante il processo di valutazione prima dell’acquisto. Un modello più piccolo è ideale per le scale a chiocciola, che presentano minor margine di manovra.

Come installare un servoscala in spazi stretti?

Quello che bisogna analizzare durante l’installazione di un servoscala è la dimensione dei braccioli e della poltrona, quindi le misure della seduta e della pedana poggiapiedi, quando l’apparecchio è aperto per entrare in funzione.

Le operazioni di ricerca e misurazione degli ambienti sono fondamentali per ottenere il massimo comfort dal servoscala, ma soprattutto avere la migliore efficacia riguardo la sua funzionalità. Più il servoscala risponde alle esigenze personali specifiche, migliore sarà la qualità di servizio in grado di offrire agli utenti.

Sono presenti sul mercato modelli di servoscala per ogni esigenza e ambiente: scala con curve, a chiocciola, dritta, stretta e curva interna.

Qual è il processo di installazione del servoscala?

I migliori brand che vendono servoscala offrono l’installazione gratuita direttamente a domicilio, per questo non c’è bisogno di preoccuparsi riguardo questo aspetto non poco difficoltoso per chi non ha esperienza in questo settore. Questo significa che gli utenti che scelgono un servoscala di qualità, troveranno compreso nel prezzo anche un tecnico specializzato che installerà gratuitamente l’apparecchio e spiegherà il suo funzionamento.

Una volta installato il servoscala, il tecnico personalizzerà le misure per l’utente, la durata l’operazione può variare a seconda del modello di scale e del numero di piani, di solito questo processo può durare da poche ore a una giornata intera, perché dopo l’installazione e la regolazione delle misure, ci sono anche i giri di prova per accertare il corretto funzionamento della macchina.

Come effettuare la manutenzione del servoscala?

In generale, i migliori brand offrono due anni di garanzia, di conseguenza la manutenzione risulta molto più agevole, soprattutto in caso di problemi, ma nella maggior parte dei casi, basta mantenere il servoscala in buone condizioni per assicurare il corretto funzionamento.

I controlli di routine come la lubrificazione degli ingranaggi, il controllo dei rulli, della batteria e delle cinghie, rappresentano l’atteggiamento migliore per garantire lunga vita e massima funzionalità all’apparecchio.

Le marche più affidabili di servoscala mettono a disposizione sempre l’assistenza tecnica di professionisti per rispondere a dubbi, chiarire eventuali problemi e dare consigli per effettuare la manutenzione di routine.