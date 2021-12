La crescita del web to print

La stampa online di etichette è in costante crescita: a una domanda sempre più forte corrispondono risposte diverse, dalle più generaliste a quelle molto verticali. Nel mondo digitale è certamente più semplice trovare la soluzione migliore, sia grazie alla grande disponibilità di fornitori che alla velocità con cui è possibile completare una commissione. Tuttavia, non c’è una formula universale per l’eccellenza, ma è necessario saper riconoscere la risposta più funzionale alle proprie esigenze.

La stampa professionale si rivolge alle aziende, e la maggior parte di queste ha la necessità di ottenere etichette adesive perfettamente in linea con la comunicazione di prodotto e di marca, quindi etichette che abbiano un alto livello di personalizzazione e non soluzioni standard. È a questo punto che emergono le prime differenze significative tra i fornitori di stampa online.

Una soluzione differente

Etichette adesive personalizzate, fornite in bobine idonee all’applicazione sia manuale che automatica, prezzi convenienti e tanto altro: sono le opportunità offerte alle aziende da LabelDoo, fornitore di etichette che mette a disposizione online esperienza e professionalità di ben cinquant’anni.

Il punto di forza è la personalizzazione che si evince tanto nella configurazione delle etichette quanto nella disponibilità di numerosi servizi finalizzati a migliorare anche il lavoro dell’azienda committente. Un esempio è quello del rotolo che viene fornito. Per le etichette in bobina, infatti, vengono messi a disposizione rotoli realizzati ad hoc, in base alle necessità del cliente e con dimensioni non standard come si trovano abitualmente online. Tali rotoli consentono di applicare perfettamente le etichette adesive al supporto sia a mano che tramite macchina etichettatrice, un aspetto da non sottovalutare ai fini del risultato ma anche del lavoro da svolgere.

Applicare un’etichetta a una bottiglia o a un vasetto, infatti, non è così semplice quando i pezzi sono tanti e, soprattutto, quando il rotolo da maneggiare è troppo grande o non conforme alle esigenze specifiche di uno o più operatori. Un problema che non si risolve di certo con l’applicazione automatica; anche se il lavoro viene eseguito dall’etichettatrice, è necessario che i rotoli siano “macchinabili” ovvero inseribili nella macchina senza difficoltà.

Il più delle volte questi aspetti sono trascurati online, e non dovrebbero esserlo. I rotoli LabelDoo si differenziano, per cui ordinando etichette adesive dal configuratore sul sito, sarà possibile definire i parametri che condizionano la disposizione delle etichette sul rotolo e, in generale, accordarsi sulle dimensioni di quest’ultimo.

Accordarsi vuol dire contattare lo staff, persone che lavorano nel mondo della stampa da anni e che, con grande disponibilità, son sempre pronte a rispondere e a guidare gli utenti nelle loro scelte, di qualunque natura esse siano. Altro aspetto fondamentale, infatti, è l’assistenza, un servizio che con i big di settore diventa spesso un miraggio, ma è di un’importanza notevole per le aziende.

Così come è fondamentale la qualità del risultato, garantita nel caso di LabelDoo da un etichettificio storico alle spalle, ed è essenziale la libertà di scelta: ogni fornitore online dispone di un configuratore per etichette, ma quello LabelDoo è differente.

Il configuratore di etichette

Semplice da usare, ricco di informazioni che fanno da guida ad ogni passaggio, ma soprattutto creato e costantemente aggiornato in base alle esigenze reali delle aziende e sulle tendenze nuove dettate dal mercato di riferimento.

Così, dalla scelta del formato, dei materiali di stampa e delle nobilitazioni, questo configuratore non pone limiti alla possibilità di personalizzare le proprie etichette con un livello elevato, oltretutto approfittando di opzioni utili il più delle volte anche in termini di risparmio di tempo e denaro. Ne sono un esempio il formato fronte-retro e le varianti.

Il primo consente di stampare sia l’etichetta frontale che quella posteriore, di una bottiglia ad esempio, con un solo ordine, attraverso un’unica configurazione. Quella delle varianti, invece, è un’opzione utile a ordinare la stampa di un’etichetta in più versioni grafiche, tra l’altro ognuna con quantità personalizzata; il tutto sempre con una sola configurazione e un solo ordine.

Andando più nello specifico, il configuratore presenta numerose scelte per ogni parametro da personalizzare. Merita di essere citato quello del materiale di stampa, fondamentale per la resa sia estetica che funzionale dell’etichetta. La disponibilità di materiali è impressionante e a guidare le aziende nella scelta migliore vi è il campionario LabelDoo: una raccolta con tutti i supporti di stampa ed esempi di nobilitazioni, gratuita per tutti i possessori di partita iva!