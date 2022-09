Il colpo del leone: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 25 settembre 2022, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Il colpo del leone, film francese del 2020 diretto da Ludovic Colbeau-Justin con Dany Boon, Philippe Katerine e Anne Serra. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Per aiutarlo a ritrovare la fidanzata perduta, Romain, dottore di un ospedale psichiatrico, non ha altra scelta che lasciare scappare Léo Milan, uno dei pazienti che sostiene di essere un agente segreto. Non è però sicuro di aver preso la giusta decisione: Léo è davvero un agente segreto noto con il soprannome di “leone” o è solo un grandissimo bugiardo?

Il colpo del leone: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il colpo del leone, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Dany Boon

Philippe Katerine

Anne Serra

Samuel Jouy

Sophie Verbeeck

Stana Roumillac

Olivier Sa

Benoît Pétré

Christian Diaz

Streaming e tv

Dove vedere Il colpo del leone in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 25 settembre 2022 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.