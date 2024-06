101% Pucci: anticipazioni, ospiti e streaming dello show

Stasera, giovedì 13 giugno 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda 101% Pucci, programma televisivo di genere one-man show di Andrea Pucci, andato in onda in prima serata su Italia 1 il 15 settembre 2016. Quella di stasera, dunque, sarà una replica. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Lo spettacolo è andato in scena al Teatro Nuovo di Milano. La sigla, accompagnata da Go Big Daddy di Rick Krive, riprende Pucci che cambia personaggio più volte, assumendo le sembianze del tassista, del lavavetri immigrato, del vigile, della bigliettaia, del direttore di scena e incontrando se stesso e i suoi alter ego dialoganti, mentre tenta di raggiungere il teatro.

La serata ha visto la partecipazione come ospiti del pugile Giacobbe Fragomeni, vincitore de L’isola dei famosi 2016, l’ex-calciatore dell’Inter Bobo Vieri, e la figlia di Pucci, Rachele Baccan. Inoltre, è presente Gianluca Beretta, detto Felipe, nel ruolo di aiutante di Pucci.

Streaming e tv

Dove vedere 101% Pucci in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda stasera – giovedì 13 giugno 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.