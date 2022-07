Grand Hotel – Intrighi e passioni: il cast completo della terza stagione

Grand Hotel – Intrighi e passioni: il cast completo

A partire da questa sera, venerdì 22 luglio 2022, torna in prima serata e in prima TV l’appuntamento con Grand Hotel – Intrighi e passioni. Si tratta di una fiction spagnola molto amata anche dagli italiani e trasmessa in casa Mediaset. La terza stagione è anche l’ultima e metterà un punto definitivo alle avventure di Julio e Alicia. Quando la terza stagione approderà su Canale 5 racconterà cos’è successo in seguito all’esplosione che ha distrutto l’hotel. Julio è ancora vivo, mentre Alicia è scomparsa. Suo marito Diego sostiene che la donna sia fuggita di sua spontanea volontà e l’avrebbe scritto in una lettera, ma Julio non gli crede e così parte alla ricerca della donna. Ma chi fa parte del cast? Scopriamolo insieme.

Il cast

Quando Grand Hotel – Intrighi e passioni arriverà sui piccoli schermi con la terza stagione, i telespettatori potranno gustare una ben gradita new entry. Megan Montaner, nota sin dai tempi de Il Segreto dove interpretava Pepa, qui sarà Maite, un’avvocatessa che aiuterà Julio a ritrovare Alicia. Scopriamo chi fa parte del cast:

Yon González è Julio Olmedo,

Amaia Salamanca è Alicia Alarcón Aldecoa,

Pedro Alonso è Diego Murquía.

Andrea Trepat è Camila

Roger Come è Padre Grau

Lydia Bosch è Violeta Salinas

Adriana Ozores è Doña Teresam,

Eloy Azorín è Javier Alarcón,

Pep Anton Muñoz è il detective Horacio

Fele Martínez è Alfredo Vergara.

Megan Montaner è Maite

Grand Hotel – Intrighi e passioni streaming e TV

Dove vedere Grand Hotel – Intrighi e passioni in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, la fiction va in onda in prima serata a partire da venerdì 22 luglio 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire la fiction in live streaming può accedere a MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione da usufruire sia via desktop che tramite app.