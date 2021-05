Friends: quando esce in Italia e dove vedere la reunion in tv e streaming

Quando esce in Italia la reunion di Friends e dove vederla in diretta tv e live streaming? Dal 27 maggio 2021, a 17 anni dall’ultima puntata, la reunion della miglior sitcom di sempre sarà visibile su HBO Max (solo negli Stati Uniti). Per vederla in Italia, dove HBO Max non è accessibile, invece dovremo aspettare un po’ di più. Dove andrà in onda? Alla domanda – per il momento – non c’è una risposta ufficiale. In pole, secondo dei rumors, ci sarebbero Sky, Prime Video e Netflix. Chi la spunterà? Non ci resta che aspettare per saperlo. Nel frattempo HBO ha pubblicato il video trailer dell’appuntamento più atteso dell’anno da milioni e milioni di fan in tutto il mondo.

La prima cosa che si nota dal trailer è che i protagonisti sono invecchiati, in particolare gli uomini: Matt “Joey” LeBlanc ha preso qualche chilo e ha i capelli bianchi, Matthew “Chandler” Perry ha perso qualche capello, David “Ross” Schwimmer ha qualche ruga ed è più “gonfio”. Decisamente più in forma le ragazze: Aniston, Lisa “Phoebe” Kudrow e Courteney “Monica” Cox sono ancora bellissime, e il tempo è stato decisamente più clemente. (Qui tutte le informazioni e anticipazioni sull’evento tv dell’anno).