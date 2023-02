Buongiorno Mamma 2, location: dove è stata girata la fiction

Dove è stata girata (location) Buongiorno Mamma 2, la seconda stagione della fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta in onda su Canale 5 dal 15 febbraio 2023? La seconda stagione conferma le location già viste nella prima: in primis il lago di Bracciano, nel Lazio, dove si trova la villa in cui abita la famiglia protagonista. Proprio a Bracciano sono state girate altre scene, ma il set è stato allestito anche a Roma e negli studi di Lux Vide a Formello.

Ci sarà una terza stagione?

La domanda che in tanti si stanno già facendo è: ci sarà un Buongiorno Mamma 3? In attesa di avere una conferma da parte di Mediaset, le probabilità che si faccia una terza stagione sono molto alte. La serie è piaciuta e non poco al pubblico di Canale 5, e la storia pensata dagli sceneggiatori può essere sviluppata su più stagioni.

Streaming e diretta tv

Dove vedere Buongiorno Mamma 2 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il venerdì sera (tranne la prima puntata prevista per mercoledì 15 febbraio) alle ore 21,40 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.