Superluna del cervo oggi 13 luglio 2022: quando e come vederla, cos’è, a che ora, orario, diretta streaming

Oggi, 13 luglio 2022, va in scena la Superluna più grande di tutto l’anno. Uno spettacolo imperdibile che porterà molti appassionati con il naso all’insù per godere di questa vista mozzafiato. Si tratta della terza Superluna dell’anno, denominata del cervo, ma la più importante e bella per grandezza. Ma a che ora è prevista la Superluna del cervo di oggi, 13 luglio 2022? Quando e come vederla in diretta streaming? Ecco tutte le informazioni.

Cos’è e a che ora vederla

Nell’allineamento tra Sole, Terra e Luna, quest’ultima appare più grande e più splendente del solito. Per questo si chiama Superluna o più correttamente Luna Piena al Perigeo. La successiva è il 12 agosto detta dello storione. Quella di oggi sarà particolarmente suggestiva vista la la concomitanza tra Luna Piena e distanza minima dalla Terra.

Ma qual è l’orario migliore per assistere alla Superluna del cervo di oggi? Il perigeo, il punto dell’orbita lunare più vicino al nostro pianeta, verrà raggiunto la mattina di mercoledì 13 luglio, alle 11,09 italiane, mentre la fase di Luna Piena inizierà alle 20,37, circa nove ore più tardi. Per poter ammirare e fotografare il nostro satellite, però, bisognerà attendere le ore 21,20, il momento in cui sorgerà sopra l’orizzonte.

Come detto quindi Alle 20.38 circa la Luna sarà piena. Sarà un po’ più vicina, più luminosa e un po’ più grande del solito. Lo spettacolo della Luna Piena è massimo al suo sorgere, ovvero al calar del Sole, o al tramonto del nostro satellite, ossia all’alba. “La Superluna apparirà circa il 7% più grande e un po’ più luminosa della media, ma solo un osservatore esperto potrebbe rendersene conto”, dice Gianluca Masi, astrofisico, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project. “Durante il crepuscolo la luce solare residua consente di ammirare il paesaggio terrestre mentre la Luna piena si alza o cala sull’orizzonte. Di notte la sua luce è molto intensa, quasi abbagliante, rispetto a quella molto discreta del panorama. Al suo sorgere o tramonto, la Luna si proietta dietro palazzi ed elementi del paesaggio, generando la sensazione che il suo disco sia più grande, ma è solo un’illusione ottica, dovuta appunto alla presenza nel campo visivo di termini di paragone”.

Streaming

Dove vedere la Superluna in diretta streaming? Il consiglio è se possibile di vederla dal vivo. L’invito è a uscire e volgere lo sguardo al cielo dalle 20.45 in poi. Altrimenti sono diversi i modi per seguirla da casa. Le delegazioni dell’Unione Astrofili Italiani (Uai) offriranno al pubblico eventi dedicati nei propri osservatori astronomici distribuiti lungo tutta la penisola e in altre location privilegiate per l’osservazione astronomica. Dirette web saranno anche offerte dal Virtual Telescope Project, sul loro sito a partire dalle ore 21,00 italiane, e dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), che andrà in onda a partire dalle ore 21,30 sui canali YouTube e Facebook di EduINAF.