Superluna di fragola, oggi 24 giugno 2021: ORARIO, COS’È, QUANDO, A CHE ORA E COME VEDERLA

Oggi, giovedì 24 giugno 2021, occhi al cielo per la Superluna di fragola, l’ultima del 2021. Un evento dunque da non perdere per tutti gli appassionati. Quella di oggi avviene a circa un mese di distanza dall’ultima registrata, la Superluna di sangue dello scorso 26 maggio. Ma come fare per vedere la Superluna di fragola di oggi, che cos’è, a che ora vederla e come fotografarla? Ecco tutte le informazioni.

A CHE ORA E COME VEDERE LA SUPERLUNA DI FRAGOLA

Il nome luna di fragola deriva dai nativi americani, che la chiamano così perché cade nel breve periodo di raccolta di questi frutti e luna della rose in Europa, in realtà non è una vera superluna. In questo caso infatti la fase di perigeo, cioè quando il satellite è nel punto più vicino alla Terra, anticiperà di qualche ora il plenilunio. La luna si troverà quindi a circa 366mila km dalla Terra, 3mila km di troppo. Sarà comunque uno spettacolo meraviglioso e da non perdere.

Si tratta infatti di una Luna più grande del solito – fino al 10% in più – e più luminosa. Nonostante il colore, non sarà una luna di colore rosso. Ma quali sono gli orari e i momenti migliori per osservarla? Il consiglio per chi volesse apprezzare al meglio lo spettacolo è quello di osservare la Luna al tramonto o all’alba. Quindi intorno alle 21 di oggi e alle 05:30 di domani.

“Durante il crepuscolo – precisa Masi – la luce solare residua consente di ammirare il paesaggio terrestre mentre la Luna piena si alza o cala sull’orizzonte, mentre di notte la sua luce è molto intensa, quasi abbagliante rispetto a quella molto discreta del panorama. Al suo sorgere o tramonto, inoltre, la Luna si proietta dietro palazzi ed elementi del paesaggio, generando la sensazione che il suo disco sia più grande, ma è solo un’illusione ottica, dovuta appunto alla presenza nel campo visivo di termini di paragone tratti dall’ambiente”.