Come fotografare la Superluna 2020

Nella notte tra il 7 e l’8 aprile 2020 in Italia potremmo ammirare la Superluna: la Luna piena sarà più vicina del solito e apparirà un po’ più grande e il 15 per cento più luminosa. Si tratta della terza, dopo quelle dei due mesi precedenti. Ma come fotografare la Superluna? Come portarsi a casa uno scatto suggestivo ed emozionante? No, non basta fare clic… Fotografare la Luna nel modo giusto non è poi così semplice.

“Paradossalmente, l’abbondanza di luce è il principale motivo di errore o insuccesso poiché è facile sovraesporre il disco lunare facendolo apparire completamente bianco e senza dettagli, oppure troppo scuro, perdendo gran parte dell’ambientazione circostante”, le parole di Giuseppe Donatiello, astrofotografo e scopritore della galassia nana Donatiello 1 a Il Messaggero. “Una superluna, sul fronte tecnico, non ha nulla di speciale rispetto a una qualsiasi Luna Piena, tranne le dimensioni leggermente più grandi, quindi valgono gli stessi accorgimenti per la fotografia”.

Che strumentazione usare? Quale macchina fotografica?”Forse è preferibile eseguire delle foto a largo campo, con strumentazione accessibile a tanti appassionati di fotografia, quando la Luna è ancora bassa e vicina all’orizzonte dopo che sia sorta, in modo da inserire nello scatto qualche elemento del panorama che arricchirà la scena. Tuttavia anche qui non si deve commettere l’errore di sovrastimare le dimensioni del nostro satellite- ha proseguito l’esperto -. E’ preferibile, quindi, affidarsi a un piccolo teleobiettivo o zoom, e non a un comune obiettivo grandangolare più adatto a vasti panorami”.

Come osservarla

Abbiamo visto come fotografare, ma come vedere la Superluna di oggi (7-8 aprile 2020)? Per osservare l’evento lunare non servono particolari indicazioni, l’unica condizione è che il cielo sia sereno. Spettacolo, secondo le previsioni meteo, garantito per tutta l’Italia. La prossima Superluna, l’ultima significativa del 2020 sarà il 7 maggio.

