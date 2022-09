Pronti? Sono aperte le prenotazioni per tutti i 450 imperdibili eventi , che animeranno il territorio nazionale dal 24 settembre al 1° ottobre p.v. La Notte Europea dei ricercatori e delle ricercatrici LEAF (heaL thE plAnet’s Future) di Frascati Scienza non è solo una “notte”, il 30 settembre, in contemporanea con tantissime altre città d’Europa, ma presenta un programma fittissimo di appuntamenti per tutta la Settimana della Scienza, arricchita dell’evento di lancio, ospitato il 25 settembre dal Giardino del Diamante di Roma.

Ti sei mai chiesto come sia possibile risolvere il cubo di Rubik in pochi secondi? Vuoi esplorare la Cappella degli Scrovegni per ammirare da vicino le opere di Giovanni Pisano o ascoltare Padre Benanti, tra i massimi esperti di Intelligenza artificiale? Scoprire con Licia Troisi se il multiverso è solo fantasia o una teoria scientifica? Ascoltare l’incredibile vita di Rita Levi Montalcini e seguire le tantissime iniziative proposte dall’Università Roma Tre o quelle dell’Università di Parma? Vuoi scoprire la chimica “nascosta” nelle nostre cucine, camere da letto e bagni e restare affascinato dalle nuove ipotesi sul Big Bang, proposte dal gesuita, sacerdote e scienziato, Padre Gabriele Gionti? Vuoi visitare il Centro di Ricerca CREA per scoprire l’ambizioso progetto di Olivicoltura legato alla Bioeconomia o sapere tutto sul cibo e l’agricoltura sostenibile? Scoprire lo stato delle acque dei fiumi d’Europa, inquinati da residui farmaceutici? Scoprire asteroidi o andare al centro della Terra? Saperne di più sui pianeti, sull’osservazione della terra dallo spazio, sulla crittografia o sull’embrione umano?

Tutte le scienze sono in gioco, durante la Settimana della Scienza (dal 24 settembre al 1° ottobre) e Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici (30/9) LEAF coordinata da Frascati Scienza. Tutte le scienze e i loro ricercatori sono a disposizione di grandi e piccini, in 22 città italiane. 450 appuntamenti gratuiti, anche online, di cui molti dedicati esclusivamente alle scuole: le prenotazioni, obbligatorie, sono aperte da questo momento.

La Settimana della Scienza e Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici Leaf ha il suo cuore pulsante su Frascati, che è uno dei poli di ricerca più grandi d’Europa. Anche la capitale ospita moltissimi appuntamenti. Su entrambi un focus di programma approfondito si può trovare ai seguenti link.

Frascati – Roma

LE CITTÁ COINVOLTE

Cresce il numero di località coinvolte nel programma, #LEAF sarà quest’anno in tante città. Moltissimo accadrà a Roma, dove tra Università (Roma Tre, Tor Vergata, LUMSA, Unitelma Sapienza), centri di ricerca di fondazioni, ospedalieri e universitari (Bambino Gesù, Gemelli, Campus Bio- Medico, IFO-IRCCS, EBRI), CREA, ICR (Istituto Centrale per il Restauro) Banca d’Italia si conteranno tantissimi eventi. Frascati, ovviamente, quale città insediata nel polo di ricerca tra i più grandi d’Europa, ospiterà centinaia di appuntamenti per grandi e piccini. E poi ancora, Ariccia, Arpino, Colleferro, Carbonia, Cassino, Grottaferrata, Frosinone, Gorga, Latina, Monterotondo, Nemi, Padova, Palermo, Parma, Pofi, Pontecagnano Faiano, Potenza, Rende, Ripi, Sestu, e ancora, Castro dei Volsci e Falvaterra, e andando così, tra città piccole e grandi, da nord a sud e da est a ovest della penisola.

LINK GENERALE AL FORM PER LA PRENOTAZIONE A TUTTI I 450 EVENTI. È POSSIBILE SELEZIONARE L’EVENTO DESIDERATO PER TEMATICA, DATA, LOCATION, ETA’ O ENTE ORGANIZZATORE:

LINK PROGRAMMA DEDICATO ALLE SCUOLE:

LINK PROGRAMMA DEDICATO A TUTTI :