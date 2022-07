La Nasa mostra le immagini scattate dal telescopio Webb che svelano l’alba dell’universo | FOTO

La Nasa svela le foto dello spazio scattate dal telescopio James Webb

Dopo l’anteprima mostrata dal presidente Usa Joe Biden, la Nasa, l’agenzia spaziale statunitense, ha svelato, alla presenza dello stesso Biden e della vice Harris le prime immagini dello spazio riprese dal telescopio spaziale James Webb.

“È Un momento storico per la scienza e la tecnologia, per l’astronomia e l’esplorazione spaziale. Ma anche per l’America e tutta l’umanità” ha dichiarato Biden.

Grazie alle immagini catturate dal telescopio si potrà indagare sulla storia dell’universo.

La prima foto diffusa mostra l’ammasso di galassie SMAC S 0723. La massa combinata di questo ammasso di galassie agisce come una lente gravitazionale, ingrandendo le galassie molto più lontane dietro di esso.

In un’altra immagine, invece, viene mostrata la la nebulosa planetaria catalogata come NGC 3132 e conosciuta informalmente come la Nebulosa dell’Anello Meridionale. La stella dista 2500 anni luce.

Un’altra foto, invece, mostra bordo di una vicina e giovane regione di formazione stellare chiamata NGC 3324.

L’ultima immagine mostra “Stephan’s Quintet”, un raggruppamento visivo di cinque galassie.