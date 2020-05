“Il Coronavirus non è partito dal mercato di Wuhan”, la conferma in un nuovo studio

Un nuovo studio avrebbe smentito la tesi secondo cui il Coronavirus sia partito dal mercato di Wuhan e trasmesso all’uomo da un animale selvatico (pangolino o pipistrello). Secondo lo studio del Broad Institute, il virus è stato trasmesso da un essere umano, precedentemente infettato. I ricercatori avrebbero riscontrato una pre-adattabilità mostrata dal Covid-19 nel diffondersi da uomo a uomo.

Il nuovo studio esamina campioni genetici di pazienti insieme a quelli prelevati durante l’epidemia di Sars del 2002/2004, un Coronavirus trasmesso dai pipistrelli agli esseri umani tramite la manipolazione e il consumo di zibetti. I ricercatori, Alina Chan e Ben Deverman, sono scienziati del Broad Institute, un’unità di ricerca affiliata ad Harvard e al Massachussetts Institute of Technology; a questi si unisce anche Shing Zhan, scienziato dell’Università della British Columbia.

Coronavirus, lo studio: “Il virus non è stato trasmesso da un animale, ma da un essere umano”

“I dati genetici disponibili non evidenziano la capacità di trasmissione del virus da parte delle specie presenti nel mercato di Wuhan”. Gli scienziati dunque smentiscono la trasmissione “zoonotica” (da animale a uomo). “Dovrebbe essere considerata la possibilità che un precursore non geneticamente modificato possa adattarsi all’uomo mentre viene studiato in un laboratorio”. Gli scienziati, poi, evidenziano come tutto questo fosse già piuttosto evidente dopo l’analisi svolta su un paziente di Wuhan contagiato lo scorso dicembre.

La tesi portata a galla dagli scienziati darebbe man forte all’idea che la Cina abbia insabbiato la questione. Tory Bob Seely, membro del Comitato per gli Affari Esteri della Commons, ha dichiarato: “Dobbiamo andare a fondo in molte cose in relazione a Covid-19. Dobbiamo sapere da dove è partito questo virus, perché una volta ci fu detto che non vi era alcuna trasmissione umana. Qual è il ruolo del Partito comunista cinese?”.

