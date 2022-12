Perchè è importante usare lo struccante viso

Non si va al letto litigati, ma neanche con il viso ancora truccato! Se il make up di giorno e all’esterno, conferisce quel tocco in più al nostro look e al nostro aspetto, di notte, durante il sonno è importante rimuoverlo perché potrebbe ostacolare il benessere della pelle.

Dunque, per avere una pelle sana è imprescindibile struccarsi prima di andare a dormire: uno struccante viso è il complice fondamentale da inserire nella skincare notturna. È molto importante sceglierlo in base alla tipologia e alle esigenze della propria pelle ed è necessario usarlo nel modo corretto.

Cosa usare per struccarsi

Dopo la detersione, il passaggio seguente è rimuovere dal viso anche il trucco del giorno, insieme alle impurità incontrate all’esterno.

I cosmetici struccanti sono presenti in diverse forme: dalle salviette, comode e veloci, ai prodotti in gel, latte detergente, crema: questi sono necessari per rimuovere il make up e tutte le impurità più superficiali.

Per detergere correttamente la pelle ed andare a letto con un viso pulito, l’operazione va completata con l’applicazione di prodotti liquidi: acqua micellare, o acqua per il viso per togliere anche le impurità insediate più in profondità.

L’acqua micellare è un ottimo struccante?

Proprio così: l’acqua micellare è un prodotto fantastico e delicato per la pulizia della pelle. Oltre alla sua azione struccante, deterge il viso a un livello più profondo; la sua composizione a base di ingredienti delicati e per niente aggressivi, lo rende adatto alle pelli secche ma anche a quelle sensibili.

La delicatezza sta anche nel tocco: non è necessario strofinare l’acqua micellare per struccare la pelle del viso. Qualche goccia di acqua micellare e pochi gesti con mano leggera saranno sufficienti per detergere correttamente il viso.

Come struccarsi nel modo corretto

La notte è il tempo in cui si rigenera il corpo ma anche la pelle: è fondamentale che sia libera da ogni tipo di impurità, applicandole prodotti che aiutino i meccanismi di rigenerazione cellulare. Oltre ai prodotti adatti è importante anche come saperli usare, per struccarsi anche in maniera corretta. Per una corretta pulizia della pelle basta seguire poche semplici regole:

Detergere correttamente la pelle ogni sera, con acqua tiepida.

Struccarsi rimuovendo il make up e le impurità del giorno.

Applicare una crema viso notturna con azione idratante e nutriente; la composizione varia a seconda delle esigenze della pelle del viso: azione rimpolpante o antirughe, rigenerante e così via.

Esfoliare, almeno una volta a settimana, utilizzando un prodotto ad azione esfoliante che rimuova le cellule morte e aiuti nella rigenerazione di nuove.

Applicare una maschera, almeno una o due volte la settimana, per aiutare la pulizia e l’idratazione della pelle del viso. Può essere anche un momento piacevole e un appuntamento per prendersi cura di sé.

Queste sono poche e semplici regole ma imprescindibili per mantenere la nostra pelle sana. Le abitudini possono variare a seconda del tempo che vi si vuole investire e alla frequenza che richiedono i prodotti applicati.