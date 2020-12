Acqua Micellare, la preferita dalle donne

Formulata verso la fine degli anni ’80, in soccorso dei backstage di moda, l’acqua micellare è servita per anni a velocizzare il cambio di trucco delle modelle che, tra una passerella e l’altra, dovevano rifarsi il maquillage in pochi attimi. Oggi è diventata il prodotto per la detersione più venduto grazie e all’accessibilità dei prezzi (che in media si aggirano sui 10 euro) come quella di Garnier (vedi la pagina garnier.it/acqua-micellare) e alla praticità d’uso: basta infatti un solo gesto per struccare, detergere e idratare viso, occhi e labbra, senza bisogno di risciacquare. Né latte detergente, né tonico, l’ acqua micellare li sostituisce entrambi con la sua composizione più leggera rispetto a qualsiasi altro classico struccante.

Il suo nome deriva dalle “micelle”, particelle sferiche tensioattive, efficaci nell’eliminazione dello sporco, che hanno la capacità di intrappolare e rimuovere: make-up, impurità e sebo in eccesso dalla pelle, con il vantaggio di non seccarla e irritarla. Dopo il suo passaggio il viso risulterà deterso, fresco e idratato.

Le micelle

La particolarità delle micelle è la loro tollerabilità anche nei casi di pelle molto sensibile. Quando si tampona la pelle con un batuffolo intriso di Acqua micellare, le micelle presenti si legano con i grassi e la sporcizia del viso, portandoli via al loro passaggio. Puliscono in profondità sia la pelle secca che quella grassa, rimuovendo in un solo gesto il trucco, anche il tipo waterproof, e lasciando la pelle fresca e idratata, senza dover aggiungere altro.

I motivi per usarla

● è adatta a tutti i tipi di pelle, secche, miste e grasse, sia giovane sia adulta

● agisce efficacemente per rimuovere trucco e impurità

● non intacca la barriera idro-lipidica della pelle non è un prodotto aggressivo

● Non è necessario risciacquare

● il prezzo è accessibile a tutti

● non lascia unta l’epidermide

● può usata anche da chi non si trucca, per pulire la pelle da sebo e impurità

L’Acqua Micellare per ogni tipo di pelle

Prodotto estremamente versatile è ideata in diverse formulazioni per venire incontro ad ogni tipologia cutanea.

Pelli secche e sensibili

Acqua Micellare + Latte Idratante: l’associazione della tecnologia micellare per rimuovere il make-up unita alla delicatezza di un latte per apportare idratazione e comfort alla pelle. Le micelle attraggono trucco e impurità senza rovinare la pelle, mentre la consistenza morbida e l’extra idratazione tipiche del latte rendono questa acqua micellare particolarmente adatta alle pelli più sensibili.

Pelli sensibili

Acqua Micellare tutto in 1: La sua formula ipoallergenica la rende adatta a tutti i tipi di pelle, anche alle più sensibili. Le micelle agiscono come magneti che attraggono le impurità in un unico gesto delicato senza bisogno di strofinare e la pelle risulta subito pulita e lenita.

Trucco waterproof

Acqua Micellare Bifase con Olio d’Argan: una formula bifase arricchita in micelle per detergere, e parte oleosa per eliminare tutti i residui di trucco, anche waterproof e a lunga tenuta, ed eliminare le impurità con delicatezza. Un unico gesto per pulire, detergere e idratare senza risciacquare e senza stressare la pelle rimuovendo anche il trucco più resistente.

Per pelli normali o miste

Acqua Micellare Fresh: con purificanti che aiutano a normalizzare la pelle mista. Quest’acqua micellare oltre a struccare, deterge e opacizza, eliminando le impurità e le particelle di inquinamento e riequilibrando la pelle. In un unico gesto deterge e purifica senza bisogno di strofinare e risciacquare, per questo è adatta anche alle pelli più sensibili.

