La top 10 dei cibi più calorici

L’estate è ancora lontana ma anche se il momento della prova costume non è poi così imminente è bene adottare quanto prima uno stile di vita sano composto da un’alimentazione equilibrata associata all’attività fisica, non soltanto quando si avvicinano i mesi estivi. A tal proposito è stata stilata una classifica dei cibi più calorici e dannosi per il nostro corpo e la nostra linea. A sorpresa scopriamo che le patatine fritte nella top 10 si trovano soltanto al nono posto.

La classifica dei dieci alimenti meno salutari che finiscono sulle nostre tavole

1. Pizza americana: 2500 calorie

2. Kebab: 1000 calorie

3. Frappé al cioccolato: 900 calorie

4. Burro e strutto: 700 calorie per 100 grammi

5. Maionese: 690 calorie per 100 grammi

6. Burro di arachidi

7. Mocaccino: 148 calorie per 100 grammi, ma salgono in base al sale e all’olio

8. Cocco

9. Patatine fritte: 148 calorie per 100 grammi, ma salgono in base al sale e all’olio.

10. Alcolici: contengono 7 calorie per grammo, un bicchiere di birra ne ha 50 e uno di vino 70.

