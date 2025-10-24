Icona app
Ultimo aggiornamento ore 16:02
Salute
Salute

Tutti i benefici per la nostra salute, dati alla mano, dello sport e dell’esercizio fisico

Immagine di copertina

Dallo stress alla sessualità, al sonno: l'attività fisica è la medicina più economica e sottovalutata che abbiamo. Più che un passatempo è un farmaco naturale: protegge, rigenera e fa vivere meglio. Ma allenarsi non significa solo dimagrire: è un investimento quotidiano sulla salute fisica e mentale

di Andrea Lanzetta
Immagine dell'autore

Contribuisce a controllare il peso corporeo, aiuta a prevenire le patologie, migliora l’umore, aumenta l’energia giornaliera, favorisce il riposo e migliora la vita sessuale e il benessere psicofisico. Lo sport, secondo la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri (FNOMCeO) e la statunitense Mayo Clinic, produce benefici sulla salute fisica e mentale delle persone. Bruciando calorie infatti l’esercizio può aiutare a prevenire l’aumento di peso o mantenere quello attuale. Inoltre riduce il rischio di insorgenza delle malattie cardiovascolari, aumentando i livelli del cosiddetto colesterolo “buono” (HDL) e diminuendo i trigliceridi nocivi.
Contribuisce poi a prevenire o gestire molti problemi di salute, tra cui infarto, ictus, sindrome metabolica, ipertensione, diabete, depressione, ansia, artrite e diversi tipi di cancro, aiutando anche a migliorare le funzioni cognitive. L’attività fisica stimola la produzione di molte sostanze chimiche nel cervello, migliorando l’umore e riducendo lo stress. La sensazione di miglioramento del proprio aspetto dovuta all’esercizio regolare può aumentare la sicurezza in se stessi e l’autostima.
Apportando ossigeno e nutrienti ai tessuti e aiutando il sistema cardiovascolare a funzionare in modo più efficiente, lo sport accresce anche la forza muscolare e la resistenza e migliora la salute del cuore e dei polmoni. Aiuta anche ad addormentarsi più velocemente e a dormire meglio e più profondamente, diminuendo la probabilità di disfunzione erettile negli uomini. Senza contare le nuove possibilità di socializzazione e i benefici del divertimento.

Andrea Lanzetta
Nato alle 8 del mattino di un lunedì. Giornalista professionista, dal 2017 scrive su The Post Internazionale. Ha collaborato con Agenzia Giornalistica Italia (AGI) e ANSA. Oggi si occupa di Esteri per la rivista TPI.
Immagine dell'autore
