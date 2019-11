Scoperta la molecola che guarisce l’Alzheimer

La Fondazione Ebri Rita Levi Montalcini ha scoperto l’esistenza di una molecola in grado di bloccare l’Alzheimer. Lo studio della molecola per il momento è ancora in una fase sperimentale e i ricercatori hanno avvertito che serviranno tempi lunghi per poter arrivare ad una cura. La molecola nota come anticorpo A13 riesce a “ringiovanire” il cervello aiutando lo sviluppo e la nascita di nuovi neuroni.

La sperimentazione è stata effettuata sui topi e i risultati sono stati sorprendenti. L’Alzheimer riduce la nascita di nuovi neuroni a causa dell’aumento nel cervello degli A-beta oligomeri, una proteina tossica che i ricercatori sono riusciti a eliminare attraverso la nuova molecola.

La ricerca è stata diretta dagli studiosi italiani Antonino Cattaneo, Giovanni Meli e Raffaella Scardigli e vi hanno collaborato anche il CNR, la Scuola Normale Superiore di Pisa, e l’Università di Roma Tre.

Adesso gli studiosi dovranno verificare se questo trattamento sarà in grado di bloccare almeno per un anno lo sviluppo delle sostanze tossiche per il cervello. La scoperta della molecola potrebbe contribuire non solo alla creazione di una cura della malattia ma anche alla sua diagnosi precoce.

Giornata mondiale dell’Alzheimer: cosa si prova quando gli oggetti non hanno più senso?

