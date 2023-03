Naufragio di Cutro, il tweet indegno di Vittorio Feltri: “Partire è un po’ morire. State a casa vostra”

“Agli extracomunitari ricordo un vecchio detto italiano: partire è un po’ morire. State a casa vostra”, così il direttore editoriale di Libero Vittorio Feltri su Twitter. Il riferimento è alla tragedia del naufragio di Cutro e ha suscitato moltissime polemiche. Feltri è stato eletto di recente al consiglio della Regione Lombardia, in quota Fratelli d’Italia.

Agli extracomunitari ricordo un vecchio detto italiano: partire è un po’ morire. State a casa vostra — Vittorio Feltri (@vfeltri) March 1, 2023

I follower hanno attaccato Feltri e taggato anche l’account di Giorgia Meloni per segnalare “il tweet indegno di un suo eletto” e chiederle di intervenire in qualità di presidente del Consiglio e leader del partito. Altri si limitano a dire che “vuole solo attivare l’attenzione” e suggeriscono di non dare peso a quanto scrive.