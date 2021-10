La cancelliera tedesca Angela Merkel è a Roma per quello che ha tutta l’aria di essere un “viaggio di addio”. In mattinata ha incontrato papa Francesco in Vaticano, un colloquio a porte chiuse di 45 minuti. “È stato un grande onore e una gioia – ha detto Merkel – incontrare papa Francesco, che rivedrò questo pomeriggio a Sant’Egidio. Abbiamo avuto scambi sui problemi della Chiesa, ma anche sulle sfide politiche, come quelle dell’Unione Europea”. I due hanno discusso anche della Conferenza per il clima che avrà luogo a Glasgow. La cancelliera ha definito “incoraggiante” il fatto che nella Chiesa cattolica sia presente il “tema della conservazione del creato”.

Più tardi la cancelliera ha raggiunto il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi dove ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. “Forse – ha detto a Draghi – sarà il nostro ultimo incontro bilaterale, mi fa molto piacere essere qui. In pochi mesi si è creata una collaborazione molto stretta”.

Merkel ha ricordato anche il periodo in cui il premier era a capo della Banca centrale e che in quella fase fu “un garante dell’euro“. Rispetto alle politiche europee la cancelliera ha rimarcato l’importanza di “lavorare sugli investimenti futuri, partendo dalla crisi del Covid”. “Questo è il tempo della collaborazione” ha sottolineato, “dobbiamo lavorare insieme anche sulla Libia dove l’Italia è molto coinvolta”.

Infine, Angela Merkel ha espresso parole di affetto per l’Italia e ha fatto riferimento alla sua vita futura da comune cittadina, dopo 16 anni alla guida della Germania: “Il mio amore per l’Italia continuerà, farò un soggiorno a Roma, tornerò in Italia in altre vesti”. Merkel ha infatti visitato spesso l’Italia e ha trascorso le sue vacanze a Ischia e in Alto Adige. Inoltre, suo marito Joachim Sauer, studioso di chimica quantistica di fama internazionale, collabora con l’Accademia delle Scienze a Torino e in futuro sarà spesso nel nostro Paese per lavoro.