“Molti osservatori ignorano o fanno finta di non sapere che stiamo transitando da un mondo unipolare a guida statunitense a un sistema multipolare. Una transizione pericolosa perché gli Usa non vogliono perdere questa egemonia a livello mondiale. Ma la geopolitica è come il vento, non si può fermare con le mani. Pensare di escludere Paesi con un territorio immenso come la Russia, o con una popolazione come quella della Cina e l’India è semplicemente utopico”, a dirlo a TPI è l’ex senatore dei Cinque Stelle Gianluca Ferrara che oggi sta terminando il suo ultimo libro intitolato: “CAOS INTERNAZIONALE, capire la politica estera ai tempi della terza guerra mondiale”.

Qual è la strada per arrivare a una soluzione di pace?

Il discorso è lungo e articolato, questa guerra affonda le sue radici nel 1991, quando fu promesso a Gorbaciov che la Nato non si sarebbe estesa verso est, nemmeno di un pollice. La storia è andata diversamente: tutti i paesi dell’ex patto di Varsavia sono progressivamente entrati a far parte della Nato e questo ha generato una sindrome d’accerchiamento per i russi. Vorrei precisare che questo non giustifica assolutamente l’aggressione di Putin. Ma questa paura atavica dei russi è stata raccolta da Putin in maniera brutale, ne ha fatto la sua forza.

Cosa pensa delle ultime esternazioni di Berlusconi trapelate su Zelensky e quale sarà il ruolo di Meloni?

Mentre gli italiani hanno problemi immensi, vedere questi personaggi che litigano come Francesco Totti e Ilary de Blasi è uno spettacolo che si commenta da sé.

Il governo si farà?

Io credo che alla fine ci sarà un esecutivo, ma non credo che sarà un governo stabile. Meloni, a mio avviso, è incapace di governare un Paese in un momento così delicato e complesso come invece ha fatto Giuseppe Conte durante la pandemia.

Tornando all’Ucraina, come vede la posizione di Meloni ora che ha dichiarato inequivocabilmente di essere atlantista?

Non cambierà nulla rispetto a quello che ha fatto il governo Draghi, servirebbe invece un cambio di passo. Adesso tutte le energie andrebbero usate per trovare una soluzione diplomatica. Un esecutivo serio dovrebbe far sentire la propria voce in Europa per raggiungere subito una tregua.