Tremonti: “Prossimo ministro Economia? Sarei onorato di essere candidato”

Giulio Tremonti possibile nuovo ministro dell’Economia in un eventuale governo di centro destra? “Io sarei onorato per essere candidato ma questi sono discorsi che non hanno molto senso attuale”. Così Giulio Tremonti, presidente Aspen Institute, ospite oggi di Agorà Estate su Rai 3.

Giulio Tremonti, ex ministro dell’Economia dei governi Berlusconi che Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni vorrebbero candidare in Lombardia. Il bello della sfida tremontiana, come spiega la Stampa, è che potrebbe sfidare nel suo collegio uninominale Susanna Camusso, l’ex segretaria della Cgil, rossa durissima e purissima in corsa per il Pd. Uno scontro affascinante, tra due nomi completamente agli antipodi.