A causa della decisione del Pd di sospendere tutte le attività come forma di cordoglio per la morte del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, la segretaria Elly Schlein ha comunicato che non verrà alla festa di TPI questa sera.

La festa prosegue con tutti gli altri ospiti presenti. Vi aspettiamo!

Nonostante questa variazione di programma, non dipendente dalle nostre volontà, il TPI Fest 2023 prosegue con la terza e ultima serata, che si svolgerà, come di consueto, sempre presso la Tettoia Nervi, in piazza Lucio Dalla, a Bologna, a partire dalle ore 19.00 circa.

Dopo la consueta rassegna stampa a cura della redazione di TPI, ci sarà il monologo, dal titolo E tu, donna, partorirai con dolore, dell’attivista per i diritti della maternità Francesca Bubba.

Poi, sarà la volta del dibattito, moderato dal vice direttore di TPI, Stefano Mentana, e Maurizio Tarantino sul tema Nuovi italiani. Partecipano: Insaf DiMassi, Erasmo Palazzotto, Francesco Giubilei, Hillary Sedu, Federico Guiglia e Simone Gambino.

A seguire, quindi, il direttore di TPI Giulio Gambino modera il dibattito Una nuova sinistra, al quale partecipano Piero Ignazi, Gilda Sportiello, Roberto Bertoni e Gianluca Daluiso.

Alle 21 circa sarà la volta dell’intervista all’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, mentre la terza e ultima serata del TPI Fest 2023 si conclude con una discussione sul tema: Donne, quali libertà?.