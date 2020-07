Ceccardi: “Non ha senso definirsi antifascisti”

“Io sono anti ideologica. E vengo anche io da una storia rossa: ho una famiglia di tradizione di sinistra, il fratello di mio nonno era un partigiano e fu ucciso dai fascisti. Non sono né fascista né antifascista, aveva un senso la domanda allora, nel 1944. Oggi è troppo facile dirsi antifascisti con un nemico che non esiste. Sono dalla parte dei temi”, così la candidata leghista alle Elezioni regionali in Toscana, Susanna Ceccardi, ha replicato alla domanda di un giornalista di Repubblica Firenze. Il cronista le aveva chiesto se si ritenesse antifascista, considerando la tradizione storica della Regione. Ma all’ex sindaca di Cascina, la domande è sembrata anacronistica. Sull’esito delle future elezioni, la leghista classe ’87 ha poi dichiarato che, in caso di sconfitta, manterrebbe la carica di parlamentare europea che al momento ricopre. “Sono stata eletta al Parlamento Europeo, se dovessi perdere tornerei alla carica per la quale sono stata eletta”, ha fatto sapere Ceccardi.

Leggi anche: 1. Cara Ceccardi, cancellare “Imagine” è come decapitare le statue: significa non conoscere la storia 2. La candidata leghista Ceccardi si presenta con una mascherina di pizzo all’incontro con Salvini: le immagini 3. Toscana, Ceccardi risponde a Giani: “Non sono una ‘cagna’ al guinzaglio di Salvini”

