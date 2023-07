L’eredità di Silvio Berlusconi è contenuta in tre documenti. Uno di questi è rappresentato da una lettera inserita in una busta non sigillata, datata Arcore 19 gennaio 2022 con la scritta “ai miei figli”. “Grazie, tanto amore a tutti voi, il vostro papà”, scriveva l’ex premier, dopo aver dato le disposizioni che riguardano Marta Fascina e Marcello Dell’Utri, ai quali è stato riconosciuto un “legato” rispettivamente di 100 e 30 milioni di euro. “Per il bene che gli ho voluto e per quello che loro hanno voluto a me”.

Si tratta in tutto di una quindicina di righe, in un foglio di carta intestata composto da due facciate scritte con inchiostro nero. “Cara Marina, Pier Silvio, Barbara e Eleonora, sto andando al San Raffaele, se non dovessi tornare vi prego di prendere atto di quanto segue”, vale a dire i lasciti in favore di Fascina e Dell’Utri. Berlusconi aveva avuto la diagnosi della leucemia e si stava recando al San Raffaele.

In molti in queste ore hanno notato un piccolo giallo: manca il nome del figlio più piccolo del fondatore di Forza Italia, Luigi. È bene precisare che questo documento non è il testamento che dispone in favore dei figli, il che genererebbe l’esclusione di Luigi.

In un altro documento infatti, quello datato 2 ottobre 2006, Silvio Berlusconi disponeva di lasciare “la disponibile in parti eguali ai miei figli Marina e Pier Silvio”, e di lasciare “tutto il resto, in parti eguali, ai miei cinque figli, Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi”. Un secondo testamento è del 5 ottobre 2020, in cui Berlusconi aggiunge il lascito di 100 milioni al fratello Paolo.

Da questo terzo documento, la lettera del 2022, da cui come visto manca il nome di Luigi, si evince che i lasciti nei confronti di Paolo Berlusconi, Marta Fascina e Marcello Dell’Utri (230 milioni in tutto) sono a carico degli altri quattro figli, e non del più giovane.