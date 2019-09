Un’enorme testa di cartone di Salvini presa a bastonate

Durante la serata conclusiva della rassegna di eventi dell’Estate Romana, un’enorme testa di cartone, raffigurante il leader della Lega Matteo Salvini, è stata presa a calci e bastonate per il gioco della “pentolaccia”. La “pentolaccia”, nota anche come “pignatta” è un gioco tradizionale in cui i giocatori bendati devono colpire e rompere con un bastone un contenitore appeso, che originariamente era appunto una pentola di terracotta.

Questa volta, però, lo sfogo carnevalesco si è rivolto contro la testa “cartonata” di Salvini. Il gioco si è svolto al parco Schuster, a San Paolo, di fronte all’omonima Basilica, che per tutta l’estate ha ospitato eventi culturali di rilievo, concerti, dibattiti e spettacoli teatrali.

“È vergognoso quanto accaduto per mano di un gruppo di esaltati con tanto di incoraggiamento del Dj” hanno commentato in una nota il leghista Francesco Zicchieri, coordinatore Regionale, Claudio Durigon, vice coordinatore regionale, Flavia Cerquoni, coordinatore romano, Maurizio Politi, capogruppo in Assemblea capitolina. “Cosa ancora più scandalosa è il fatto che l’evento risulti sponsorizzato mediaticamente dai siti di Roma Capitale”. Il caso finirà al centro di un’interrogazione diretta alla sindaca: “Abbiamo già predisposto l’atto per sapere se queste persone abbiano usufruito di finanziamenti pubblici e soprattutto chiediamo che Virginia Raggi si dissoci immediatamente da tale gesto, togliendo eventuali autorizzazioni a questi fomentatori di odio”, hanno aggiunto.

Dalla sindaca Virginia Raggi per il momento non è ancora arrivata una risposta.

La provocatoria vignetta di Salvini appeso a testa in giù come Mussolini

Potrebbero interessarti Il nuovo partito di Matteo Renzi si chiama “Italia Viva”: “Basta politichese” Pd, il giovane attivista renziano scrive a Renzi dopo la scissione “Matteo, la tua leggerezza è folle, non ti seguo più” Il lanciafiamme di Renzi brucia il Partito Democratico (di Giampaolo Pansa)