Clima tesissimo in Senato tra alleati di centrodestra. Silvio Berlusconi, dopo un colloquio con Matteo Salvini nell’aula, si è intrattenuto con Elisabetta Casellati e Francesco Paolo Sisto. Berlusconi raccoglie lo sfogo di Casellati, piuttosto arrabbiata.

La presidente del Senato uscente, poi, si attacca a Ignazio la russa. Lo incalza, lui la ascolta ma scrolla le spalle. Passano i minuti, La Russa vota e poi si avvicina a Berlusconi, che pare chiedergli conto di qualcosa. L’ex ministro si batte il petto, allarga le braccia, come a dire: io non c’entro. Berlusconi perde la pazienza, batte i pugni sul tavolo e rivolto a La Russa: “vaff..”.

Berlusconi manda aff***lui La Russa a favore di telecamere, nella Camera alta. pic.twitter.com/XGrzr1kNtf — Luigi Mariano (@luigimariano66) October 13, 2022

“Forza Italia che non vota, Berlusconi si, però poi manda aff. il candidato Presidente del Senato. Se questo è il debutto siamo messi male. Forza Italia/Lega hanno come unico obiettivo il logoramento della Meloni. Le condizioni del paese dovrebbero suggerire maggiore serietà”. Lo scrive su Twitter Carlo Calenda rilanciando il video dello scambio in Senato tra Silvio Berlusconi e Ignazio La Russa. “Un macello poco edificante. L’Aula del Senato usata per dare segnali sul governo con noi tutti appesi alla Ronzulli. E dopo un bellissimo discorso della Segre che invita al rispetto del luogo in termini di forma, un bel vaffa di Berlusconi al candidato alla presidenza del Senato della destra”.

Berlusconi: “Lieto per La Russa, nessuno scontro”

“Sono lieto per l’elezione di Ignazio La Russa a presidente del Senato della Repubblica. Non solo non ho mai avuto alcuno scontro con lui, ma stiamo collaborando lealmente e in pieno accordo per dare al nostro Paese un assetto istituzionale stabile e un governo forte e coeso. Congratulazioni, Presidente!”, scrive tuttavia Silvio Berlusconi sui social dopo che il video è diventato virale.