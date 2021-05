Nadia Urbinati a TPI: “L’opposizione a Letta sulla tassa di successione è la rivolta delle élite”

“Da tanto tempo si parla di disuguaglianze e ci si lamenta di una condizione insostenibile, in cui non si considerano i bisogni delle classi più vulnerabili e delle minoranze più fragili, tra cui i giovani. Eppure anche all’interno della sinistra o sedicente tale l’idea di Enrico Letta sulla tassa di successione ha provocato dubbi e critiche. Questo mi ha stupito molto”: così la politologa della Columbia University Nadia Urbinati sulla proposta avanzata dal segretario del Pd di aumentare la tassa di successione per finanziare la cosiddetta “dote ai 18enni. “Non mi stupisce la destra – continua Urbinati – gli esponenti di centrodestra fanno il loro lavoro per se stessi, e molti dei signori che sono al governo sono ricchi. Mi stupisce invece che l’opinione di centrosinistra non abbia accolto con attenzione articolata e discussa la proposta. Letta si è dovuto giustificare, spiegando che in Francia e Germania ci sono aliquote più alte della nostra, per esempio”.

Draghi ha detto che “non è il momento di togliere ma di dare”.

Adesso ha detto anche una cosa che usava dire Berlusconi, “non mettiamo le mani nelle tasche degli italiani”. Questa posizione non la capisco, la tassa di successione è una questione di giustizia redistributiva su base progressiva e proporzionale. Non è una punizione a chi ha molto. Letta non ha parlato di patrimoni, ha parlato di eredità e doti che superano i cinque milioni, ora tassate al quattro per cento. Vorrebbe gradualmente portarle al 20, che è sempre basso rispetto a Francia e Germania. Questo è un principio liberale, non socialista, di cui ha parlato per la prima volta John Stuart Mills nel 1948. Mills dice una cosa interessante, e cioè che il principio liberale è l’intraprendenza privata. Devi avere responsabilità, costruirti il tuo mondo e non vivere di rendite che sono venute da altre generazioni. La modernità vuole che l’individuo si impegni. Se i rampolli ricchi pensano di avere una possibilità illimitata perché dovrebbero impegnarsi, essere industriali come i genitori e i nonni e non lasciarsi andare? Questo è quello che occorre evitare per fare in modo che il capitale circoli e cresca e non sia dilapidato da pusillanimi vagabondi che per caso sono nati in una famiglia e ne godono senza fare nulla. È un principio interessante perché mette chi ha tanto nella condizione di non sedersi sugli allori.

Politica / Provenzano difende Letta: "Basta timidezze, vogliamo giustizia sociale" Politica / “Non mollo”: dopo il no di Draghi, Letta insiste sulla tassa di successione

Eppure per quanto la tassa di successione riguarderebbe solo l’un per cento della popolazione e non gli interi patrimoni c’è questa forte resistenza da parte delle classi dirigenti, perché?

Loro vogliono vivere di privilegi. Dal presidente del Consiglio in giù queste persone hanno accumulato tantissimo nella loro vita. Le classi rappresentative del governo sono quelle di industriali del nord, è chiaro che fanno i propri interessi. Diciamolo in maniera banale, devono convincere coloro che avrebbero tutto l’utile da questa tassa e chi ha meno che non è nel loro interesse introdurla, e falsano la discussione. Ho sentito giornalisti dire che la tassa distruggerebbe l’eredità da dare ai figli, che un appartamento verrebbe tassato dallo stato. Se in buona fede, è disinformazione. Adesso si vede la distinzione tra pochi e molti: se ci fossero rappresentanti che vengono da ceti medio bassi invece di questo governo o parte di esso penso che la ricezione di questa proposta sarebbe diversa.

Michele Santoro ha detto che con la tassa di successione passa l’idea che “per una volta che la sinistra propone qualcosa di nuovo, è una tassa”

Questa non è una nuova tassa è l’applicazione della costituzione italiana che parla di progressività ed è una scelta politica che hanno fatto molti altri Paesi. L’Italia è uno di quelli che ha i più alti livelli di disuguaglianza. Letta deve lanciare adesso questa proposta per vincere e per andare a combattere contro la destra sui temi della disuguaglianza. Affinché la campagna tra destra e sinistra non sia su chi vuole i migranti e chi no, ma chi vuole una società più uguale e chi una più diseguale. Lui ha aperto a questo importante dualismo.

Ma in tanti lo hanno criticato nonostante fino a una settimana fa si dicesse che il Pd, con il dibattito polarizzato sulla legge Zan, ha dimenticato i diritti sociali ed è diventato il partito dei diritti civili, diritti che però può difendere anche il centrodestra.

Questa proposta non è una battaglia sociale, ma una premessa per fare giustizia sociale. Con che cosa si crea se si taglia continuamente perché non ci sono soldi? Una persona onesta dovrebbe dire: ‘Se si vogliono creare risorse per le nuove generazioni si dovrebbe imporre una politica di legalità fiscale’. Qui invece si va verso l’illegalità fiscale, si sceglie la proporzionalità ma con una percentuale bassissima. Mi meraviglio perché dopo un anno e mezzo di grandissime sofferenze il Parlamento avrebbe dato un buon segno donando il proprio stipendio per il bene pubblico, invece tutti arraffano e prendono e quando si pone il problema di dare in proporzione c’è la rivolta. Ma questa è la rivolta delle élite delle classi oligarchiche, ed è antidemocratica. La democrazia vuole un più uguale rapporto tra le persone, una distribuzione meno polarizzata di com è oggi.

Oggi ha detto che l’attacco della stampa contro Letta è un elogio dell’oligarchia.

Si, è chiaro che loro non lo dicono. Urlano che non è vero. Allora ci dicano con quali argomenti si rifiutano di prelevare quella piccola percentuale che l’1 per cento della popolazione potrebbe dare al resto della cittadinanza. La verità è che difendendo gli interessi dei pochi. Questa è l’oligarchia, è semplice, solo che i nomi non vengono usati come dovrebbero.

Landini ha dichiarato che la sinistra dovrebbe offrire un progetto di cambiamento di più ampio respiro, mettere al centro il lavoro, non licenziare, investire sulla sanità pubblica e su un nuovo modello di stato sociale.

Le proposte sono varie. Il lavoro con cosa lo crei se non metti soldi in circolo, e come fai a metterli in circolo se non li hai negli introiti dello Stato? Ci stiamo indebitando fino all’inverosimile, tra due anni Draghi inizierà a far pagare e ovviamente pagano sempre i soliti. I poveri sono molti e quindi rastrellare un pochino da loro significa prendere tantissimo. Invece i pochi sono pochi e rastrellare tra di loro è intaccare qualcosa di visibile ad occhio nudo per coloro che ci sono dentro. Siamo di fronte ad una lotta di classe vera e propria ma non in senso marxista. C’è una parte di società che ha privilegi, ma che non vuole riconoscere di averne e quando Landini dice questo non dice tutta la verità. È chiaro che la sinistra deve occuparsi anche di lavoro, ma il lavoro ha bisogno di soldi e risorse. E poi accogliere la proposta di Letta significherebbe dare un segno di cambiamento dopo decenni in cui si sono abbassate tasse ai ricchi. La tassa di successione praticamente non esiste più in Italia. Questa è una delle pagine più avvilenti e deludenti della politica attuale perché coloro cosiddetti di sinistra che criticano sempre da sinistra, tra cui anche i giornalisti, potevano dimostrare da che parte stare.

Con la tassa di successione Letta vuole supportare il futuro dei 18enni, finanziare gli studi fuori sede o l’attività di impresa. Draghi invece insiste molto sull’importanza di possedere una casa per avere stabilità, tanto che nel Recovery Plan è prevista una garanzia statale al mutuo. È così importante?

Per pagare quel mutuo bisogna trovare lavoro. La proposta di Draghi è una politica americana che faceva Bill Clinton: dare mutui e indebitare, ma bisogna vedere se ci sono le condizioni per farlo. Se non ho un lavoro fisso e mi danno il mutuo, poi salto per aria. Il mutuo presume indebitamento, l’indebitamento deve presumere un introito. Devo lavorare per potermi indebitare. Inutile dare possibilità di comprarsi una casa quando non c’è il lavoro, e da noi sono altissime le percentuali di disoccupazione tra giovani e meno giovani. Queste sono politiche demagogiche e finanziarie. Si tratta di un debito agevolato, qual è la grande novità se non ci si occupa minimamente delle condizioni sociali perché sia solido?