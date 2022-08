Strappo Calenda-Letta, Renzi gongola e sogna il terzo polo: “Iv disponibile a dialogo”

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi gioisce dello strappo di Calenda con Letta e apre al terzo polo. La reazione d’Italia viva alla rottura di Carlo Calenda con il Pd è infatti tutta nel cinguettio di Matteo Renzi: “Tra tante difficoltà, internazionali e domestiche, ora è il momento della Politica con la P maiuscola. Abbiamo una opportunità straordinaria #TerzoPolo”, ha scritto l’ex premier. Iv è disponibile ad aprire un dialogo con Azione per la costruzione di un terzo polo: questo è il dato politico.

“Da un mese a questa parte – il ragionamento di Renzi – il segretario del Pd sta sbagliando tutto quello che è possibile sbagliare. E la Meloni ringrazia. Quanto a Calenda non ci sono contatti ufficiali in corso ma rimane la disponibilità di Italia Viva a un dialogo nel nome del Terzo Polo che Renzi definisce “opportunità straordinaria”. Prosegue intanto il lavoro sulla campagna elettorale che dovrebbe cominciare a fine agosto a Melendugno per rilanciare il valore strategico della Tap.

“Renzi non l’ho sentito, penso che ci parlerò, ma chiederò un passo di idealità molto forte”, aveva detto Calenda a Mezz’ora in più su Rai3 dopo aver ufficializzato lo strappo.

“Non ho ricevuto nessun segnale da Renzi – ha aggiunto l’ex ministro dello sviluppo economico – da Italia Viva negli ultimi due giorni ho ricevuto una quantità di contumelie mai ricevute prima. Comunque, da domani, costruiremo liste molto forti, e diremo agli italiani ‘per la prima volta potete votare per e non contro'”.