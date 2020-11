STATI GENERALI M5S – Nel Movimento 5 Stelle è il giorno della resa dei conti. Oggi, domenica 15 novembre, si concludono gli Stati Generali: nelle intenzioni avrebbe dovrebbe trattarsi di un’occasione di confronto nel tentativo di ritrovare l’unità, e invece volano i coltelli.

L’ex deputato Alessandro Di Battista oggi stesso ha seccamente rispedito al mittente la proposta di entrare a far parte di una leadership collegiale. “Mi viene chiesto a gran voce di entrare in un organo collegiale che non è stato ancora votato dagli iscritti. Perché? Perché forse le nostre idee non sono così minoritarie come qualcuno vorrebbe far credere. E allora si pubblichino i voti che ciascuno dei 30 delegati nazionali ha ottenuto”, ha scritto Di Battista su Facebook. “Mettiamo da parte le polemiche per il bene del Movimento e del Paese”, gli ha risposto indirettamente, sempre su Facebook, l’ex capo politico Luigi Di Maio. Di seguito le ultime notizie sugli Stati Generali del M5S, aggiornate in tempo reale.

STATI GENERALI M5S: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Ore 16,10 – Stati Generali, Bonafede: “I valori in nostro Dna ora sono leggi dello Stato” – Parla il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede: nei momenti di difficoltà, dice, una forza politica deve “misurarsi con la capacità di dare una prospettiva al paese”. “Stiamo portando avanti idee e valori” che fanno parte del “nostro Dna” e che ora si concretizzano “in leggi dello Stato”. C’è un filo “conduttore” che attraversa la storia del M5S: “Cerchiamo di migliorarci ogni giorno per essere all’altezza del nostro progetto e del popolo meraviglioso che siamo chiamati a servire”.

Ore 15,50 – Conte: “La vostra sfida è preservare la carica innovativa” – Il primo a prendere la parte è il premier Giuseppe Conte: “La vostra sfida è preservare questa carica innovativa, conservare questo spirito costruttivo. Nella sfida al Covid la presenza del M5s offre un contributo importante anche per una più efficace protezione sociale”.

Ore 15,30 – Stati Generali: inizia il dibattito



Prima degli Stati Generali, Di Battista: “Siano resi pubblici i voti dei delegati”

Poche ore prima di intervenire agli Stati Generali, l’ex deputato M5S Alessandro Di Battista ha scritto un duro post su Facebook. “Oggi mi viene chiesto a gran voce di entrare in un organo collegiale che non è stato ancora votato dagli iscritti. Perché? Perché forse le nostre idee non sono così minoritarie come qualcuno vorrebbe far credere. E allora si pubblichino i voti che ciascuno dei 30 delegati nazionali ha ottenuto”, attacca Di Battista. “Perché è giusto conoscere il peso specifico delle idee di coloro che sono stati scelti e per smetterla una volta per tutte di definire “dissidenti” coloro che, su molti aspetti, hanno il solo torto di non aver cambiato opinione”.

Prima degli Stati Generali, Di Maio: “Mettere da parte le polemiche”

Poche ore prima di intervenire agli Stati Generali, l’ex capo politico del M5S, nonché ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha lanciato su Facebook un appello all’unità. “Mai come in questo momento è fondamentale l’ascolto di tutti. Mai come in questo momento è importante rimanere uniti e mettere da parte qualsiasi tipo di polemica per il bene del MoVimento e di tutto il Paese. Perché ricordiamocelo bene: siamo la prima forza politica in parlamento, siamo al governo della settima potenza mondiale. Abbiamo delle grosse responsabilità nei confronti degli italiani”, ha scritto Di Maio.

Crimi: “Serve una guida collegiale”

Il capo politico reggente del M5S auspica che il Movimento esca dagli Stati Generali guidato da un organo collegiale. “Si rende necessario definire in modo legittimato la nuova direzione politica. È giusto che il Movimento, prima forza politica in Parlamento, abbia una guida legittimata”, osserva Crimi, che ha assunto la guida ad interim dei Cinque Stelle dopo le dimissioni Di Maio (gennaio 2020).

Crimi parla della “esigenza di organi collegiali che sappiano conciliare rappresentatività, dialogo interno ma anche capacità di azione”: “Da una parte il principio della condivisione e dall’altra parte la capacità di prendere decisioni ad horas, con l’autorevolezza di poterle mettere in pratica”, dice Crimi.

Casaleggio: “Non vado agli Stati Generali, tutto già deciso”

Ieri, sabato 14 novembre, alla vigilia dell’appuntamento clou degli Stati Generali, Davide Casaleggio, presidente dell’associazione Casaleggio, ha confermato il suo forfait. “Ho ricevuto l’invito a partecipare nella discussione di domenica. Ho deciso di declinare perché ritengo che, se ci sono delle regole di ingaggio, queste debbano essere rispettate”, ha scritto su Facebook il figlio di Gianroberto Casaleggio, fondatore del Movimento.

“Leggendo il documento di guida della discussione del primo giorno, registro che molte decisioni sono già state date per acquisite e si chiedono solo i dettagli. Su altre, come la questione sul vincolo dei due mandati l’indicazione dai territori é stata chiara, ossia che rimanga intoccabile, ma al primo punto del documento guida si indica esplicitamente di dibattere su eventuali deroghe da adottare”.

Stati Generali M5S: cosa sono

Se il M5S fosse un partito tradizionale, gli Stati Generali si chiamerebbero “Congresso”. In sostanza, i dirigenti e gli attivisti pentastellati hanno deciso di indire questo momento di dibattito per confrontarsi sul futuro del movimento, sui temi politici e soprattutto su chi debba tenere la leadership.

I Cinque Stelle vivono la più grave crisi della loro storia e sono alle prese con profonde lacerazioni interne. Le posizioni in campo sono molteplici, ma all’interno di questo scontro possono individuarsi principalmente due fronti: quello governista – guidato dall’ex capo politico Luigi Di Maio, che spinge per una leadership collegiale – e quello anti-sistema – incarnato dall’ex deputato Alessandro Di Battista, che vorrebbe invece riportare il Movimento alle sue origini ribelli e che è rigidamente contrario ad alleanze strutturali con altri partiti.

Stati Generali M5S: il programma

Gli Stati Generali sono iniziati il 23, 24 e 25 ottobre con incontri territoriali tra gli attivisti. Il 31 ottobre si sono tenuti incontri a livello regionale. Tra il 14 e 15 novembre è in programma l’appuntamento più atteso: il dibattito nazionale.

A causa dell’emergenza Covid-19 gli Stati Generali non si tengono in presenza, ma online. A partire dalle 15,30 di domenica 15 novembre si tiene il momento più atteso: il dibattito pubblico tra i 30 candidati più votati dagli iscritti sulla piattaforma Rousseau.

Di seguito l’elenco completo dei 30 esponenti M5S autorizzati a intervenire nel dibattito: Lucia Azzolina, Paolo Bernini, Matteo Brambilla, Stefano Buffagni, Alessandro Caramiello, Gianluca Corrado, Alessandro Di Battista, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Paolo Ferrara, Roberto Ferrara, Roberto Fico, Barbara Floridia, Luigi Gallo, Alessandra Gianotti, Dino Riccardo Maria Giarrusso, Giulia Grillo, Michele Gubitosa, Luigi Iovino, Antonella Laricchia, Elena Mazzoni, Crescenzo Muto, Vincenzo Presutto, Andrea Quartini, Paola Taverna, Angelo Tofalo, Danilo Toninelli, Daniela Torto, Elisabetta Trenta, Antonio Salvatore Trevisi. Nel corso degli Stati Generali è atteso anche l’intervento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Potrebbero interessarti Retroscena TPI – Pd e M5S lavorano per un accordo alle comunali di Roma (senza Virginia Raggi) Sassoli: "L'Ue cancelli i debiti per il Covid. Il Mes? Così non lo prenderà nessuno" De Luca: “Sul Covid il Governo ha sbagliato linea, se si rivota in Campania prendo l’80%”