Oggi, sabato 20 giugno, al casino del Bel respiro di villa Pamphili a Roma è in programma il settimo giorno di incontri degli Stati generali sull’economia dell’Italia, voluti dal premier Giuseppe Conte per stabilire le misure più efficaci per portare il Paese fuori dalla crisi generata in questi mesi dall’emergenza Coronavirus. Il penultimo giorno di incontri ha inizio alle 9 circa con il vertice con i dirigenti della Cassa Depositi e Prestiti. La giornata proseguirà con i faccia a faccia con i vertici di Enel ed Eni, mentre si concluderà in serata con gli esponenti di Greenpeace.

Stati generali: cosa è successo ieri nel sesto giorno di incontri

Nella giornata di ieri, contraddistinta dal Consiglio Ue che si è tenuto in mattinata, il premier Conte ha incontrato nel pomeriggio tutte le associazioni professionali, tra cui il Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali, Confprofessioni, Rete Professioni Tecniche, Confederazione AEPI – Associazione Europea Professionisti e Imprese, Confassociazioni, Assoprofessioni COLAP – Coordinamento Libere Associazioni Professionali. In serata, invece, il presidente del Consiglio ha partecipato al vertice con il Consiglio Nazionale Giovani.

