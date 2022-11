Governo Meloni, la lista di sottosegretari e viceministri

“Oggi ho nominato i sottosegretari e i viceministri. Molti di voi saranno coinvolti direttamente e molti altri avrebbero potuto esserlo per qualità e valore. Ho fatto il possibile utilizzando criteri di esperienza parlamentare oltre che nel settore specifico. Saranno molti i ruoli assegnati a Fratelli d’Italia e coordinandomi con i presidenti dei gruppi li indicherò seguendo criteri analoghi”. Così la premier Giorgia Meloni nella chat dei parlamentari di Fratelli d’Italia, in un messaggio che l’Adnkronos ha visionato. Il giuramento di sottosegretari e viceministri ci sarà il 4 novembre, ma oggi il Consiglio dei Ministri ha dato l’ok solo alla lista dei sottosegretari, mentre bisognerà attendere ancora qualche giorno per i viceministri. Questa la lista secondo le ultime informazioni:

Edmondo Cirielli (FdI) viceministro agli Esteri;

Maria Tripodi (Fi) sottosegretario agli Esteri;

Nicola Molteni (Lega), Emanuele Prisco (FdI) e Wanda Ferro (FdI) sottosegretari all’Interno;

Andrea Delmastro Delle Vedove (FdI) e Andrea Ostellari (Lega) sottosegretari alla Giustizia;

Marcello Gemmato (FdI) sottosegretario alla Salute;

Vittorio Sgarbi (Rinascimento) sottosegretario alla Cultura;

Lucia Borgonzoni (Lega) sottosegretario alla Cultura;

Isabella Rauti (FdI) e Matteo Perego (FI) sottosegretari alla Difesa;

Maurizio Leo (FdI) viceministro dell’Economia;

Lucia Albano (FdI), Federico Freni (Lega) e Sandra Savino (FI) sottosegretari all’Economia;

Patrizio La Pietra (FdI) e Luigi D’Eramo (Lega) sottosegretari all’Agricoltura e alla sovranità alimentare;

Fausta Bergamotto e Massimo Bitonci sottosegretari al Mise;

Giovanbattista Fazzolari (FdI) sottosegretario all’Attuazione del programma;

Alberto Barachini (FI) sottosegretario con delega all’Editoria;

Paola Frassinetti (FdI) sottosegretaria alla Pubblica istruzione;

Valentino Valentini (FI) sottosegretario allo Sviluppo economico;

Edoardo Rixi (Lega) viceministro alle infrastrutture;

Galeazzo Bignami (FdI) sottosegretario alle Infrastrutture;

Alessandro Morelli (Lega) sottosegretario con delega al Cipe;

Vannia Gava (Lega) viceministro all’Ambiente e sicurezza energetica;

Claudio Barbaro (FdI) sottosegretari all’Ambiente e sicurezza energetica;

Matilde Siracusano (Fi) sottosegretaria ai Rapporti con il parlamento;