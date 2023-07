Un bonus una tantum per le famiglie in difficoltà, contro l’inflazione e il caro prezzi che ha inciso sul potere d’acquisto di molti italiani. Dal 18 luglio i Comuni invieranno ai beneficiari della misura una carta prepagata per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità, rivolta alle famiglie a basso reddito. La misura è stata inserita nella legge di Bilancio 2023 dal governo Meloni e verrà presentata martedì 11 luglio: previsto uno stanziamento di 500 milioni di euro per circa 1,4 milioni di nuclei familiari a cui è rivolta.

La presidente del Consiglio, impegnata al vertice Nato, ha pubblicato un videomessaggio: “Oggi c’è un’iniziativa che riguarda particolarmente quel milione e 300 mila famiglie che hanno maggiori difficoltà nell’acquisto dei generi di prima necessità, il famoso caro-carrello – ha detto Meloni – Abbiamo investito 500 milioni di euro per aiutare le famiglie e sarà disponibile presso gli uffici delle Poste italiane la carta Dedicata a te”.

Il ministro Lollobrigida ha annunciato una serie di spot e campagne di comunicazione per avvisare tutti i cittadini che è arrivato il nuovo strumento di contrasto all’inflazione, poi ha ribadito i requisiti per riceverla: è rivolta ai nuclei familiari di almeno tre componenti, con un reddito Isee massimo di 15mila euro; inoltre si viene esclusi automaticamente se si percepisce già il reddito di cittadinanza, il reddito di inclusione, l’indennità di disoccupazione (la Naspi), l’indennità di mobilità, la cassa integrazione e altri sostegni simili. I beneficiari, già selezionati dalle liste dell’Inps attraverso i comuni, saranno avvisati e potranno ritirare le tessere all’ufficio postale indicato. Non bisognerà fare altro. La consegna è prevista a partire dal 18 luglio.