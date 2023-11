Elly Schlein ha detto no all’invito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni di prendere parte alla storica festa della destra ad Atreju. Con una battuta, citando Fiorello, la segretaria dem ha detto: “Non avrei nulla di nero da mettermi”. Secondo Schlein i confronti politici si fanno in Parlamento. “Con FdI ci confrontiamo e discutiamo in Parlamento, a partire dalla manovra di Bilancio”, hanno riferito fonti del Nazareno, le quali tuttavia hanno anche ribadito che un invito ufficiale non sarebbe arrivato.

“Elly Schlein ad Atreju? L’ho appreso dai giornali, non è partito nessun invito (poi appunto arrivato, ndr), sto gestendo io gli inviti, ciò detto e non mi risulta che sia partito l’invito, Atreju è aperto a tutte le idee politiche”, il commento dell’esponente di FdI Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione. Sul tema è intervenuta anche la stessa Meloni, che si trova a Zagabria: “L’ho appreso da voi… Io non mi occupo del programma. Atreju è per tradizione una festa aperta”, dice la premier ai giornalisti.

Poi evoca un leader della sinistra che fu e lancia la sfida all’inquilina del Nazareno: “C’era un tempo in cui Fausto Bertinotti non aveva timore presentarsi per dialogare…”. E alla domanda diretta: “Pensa che Schlein non verrà ad Atreju per paura?”, Meloni replica: “Non lo so… Io mi sono sempre presentata quando sono stata invitata e sono stata io ad aprire agli inviti. Ricordo diversi capi di governo della sinistra, l’attuale commissario europeo (Gentiloni, ndr), Enrico Letta… Sarebbe una delle pochissime volte in cui una persona dice di no”.

Schlein ha replicato ribadendo: “Dopo mesi di rinvii Giorgia Meloni vuole sfilare definitivamente al Parlamento la discussione sul salario minimo, voltando le spalle a 3,5 milioni di lavoratori e lavoratrici. È lì che vi aspettiamo per confrontarci e votarlo, se ne avete il coraggio”.