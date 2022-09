Adozioni gay, Meloni: “Lo Stato non norma l’amore”. La replica di Letta: “Appunto, tu lo stai normando”

Adozioni gay, scontro tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta

Nel confronto tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta ospitato dal Corriere della Sera, è andato in scena anche uno scontro piuttosto acceso sulle adozioni gay e i diritti civili.

Dopo aver dichiarato che Fratelli d’Italia non vuole eliminare la legge 194, quella che regolamenta l’aborto, Giorgia Meloni, sui diritti degli omosessuali, ha dichiarato: “Attualmente ci sono le unioni civili e va bene così. Non sono d’accordo sul diritto di adozione da parte delle coppie omosessuali non perché io sia omofoba, ma perché ritengo che ai bambini che già sono stati sfortunati bisogna garantire il massimo, ovvero avere un padre e una madre”.

“Ai bambini bisogna dare amore e dire come deve essere amore” ha replica Letta, interrotto da Giorgia Meloni, che ha controreplicato: “L’amore non c’entra niente, lo Stato non norma l’amore”.

“Esattamente, tu stai normando l’amore. Stai decidendo qual è e quale non è” ha risposto il segretario del Partito Democratico.