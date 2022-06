Scissione M5s, Bersani: “Vedo gente che festeggia ma è il sistema che sta ballando sul Titanic”

“Vedo che c’è gente che festeggia, purtroppo non sono i 5 Stelle, è il sistema che sta ballando sul Titanic, la politica fa cose che non si capiscono”, lo dice PierLuigi Bersani intervistato a Lascia e Raddoppia su Rai3. “I 5 Stelle hanno portato in Parlamento in questi anni anche un elemento di sofferenza, di disaffezione, ma se si indeboliscono loro quel problema lì c’è ancora, anzi è ampliato. Abbiamo una crisi sociale incombente, abbiamo una disaffezione forte e un sistema politico che non è pronto a dire qualcosa a questo Paese qui”.

E sul futuro di Di Maio che possa fondare qualcosa di simile all’Udeur risponde: “Se qualcuno non dà un profilo leggibile innanzitutto sul tema sociale, anche il centrosinistra, qui non si può pensare di fare una roba tipo Ulivo, si fa una roba tipo Unione, ma che non è in grado di offrire un’alternativa a una destra incombente, anche regressiva. Avremo una cosa alla destra del Pd, stiamo parlando di illusioni e pasticci centristi mentre in tutto il mondo si stanno costruendo aree o di destra o di sinistra. Le cose di mezzo non hanno spazio al tempo di oggi”.