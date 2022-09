Migranti sbarcati in Calabria, Salvini: “Serve qualcuno che difenda i confini, qualche idea ce l’abbiamo”

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha pubblicato su Facebook la notizia di 200 migranti sbarcati in Calabria nella mattinata, tornando a chiedere la protezione dei confini italiani. “Ci vuole qualcuno che torni a difendere e proteggere confini, leggi, forze dell’ordine e sicurezza in Italia”, ha scritto il segretario del Carroccio. E sul nome di questo “qualcuno”, “qualche idea ce l’abbiamo”. A seguire, un’emoticon che strizza l’occhio.

Riuscire a ‘incastrare’ lo scarso risultato elettorale della Lega nelle tessere del futuro governo, riuscendo allo stesso tempo ad impedire “con garbo” a Matteo Salvini di ottenere il ministero dell’Interno, dicastero che per il segretario del Carroccio è ormai una ossessione dopo la prima esperienza ai tempi dell’esecutivo giallo-verde, dei decreti Sicurezza e soprattutto dei processi in tribunale per il suo operato. È l’ardua missione che avrà nei prossimi giorni Giorgia Meloni.