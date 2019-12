Erri De Luca: “Mi piacciono le sardine e domani sarò in piazza San Giovanni con loro”

Erri de Luca con le sardine

“Mi piacciono le Sardine e domani sarò in piazza con loro a Roma” così lo scrittore Erri De Luca sul movimento delle sardine, che il 14 dicembre si riunirà in piazza San Giovanni a Roma.

De Luca afferma che anche lui prenderà parte all’evento romano, e dichiara ai conduttori di “Un giorno da Pecora”, la trasmissione di Radio 1: “Dall’esterno capisco poco e voglio andare di persona ad ascoltarli”.

“Mi piacciono molto, lo considero un movimento costituzionalista, difendono materialmente la Costituzione”.

Dopo decine di manifestazioni in tutta Italia, il movimento lanciato il 14 novembre scorso a Bologna in occasione dell’apertura della campagna elettorale di Salvini in Emilia Romagna, si riunisce nella capitale a un mese esatto da piazza Maggiore con l’obiettivo di essere almeno “100mila”.

“Roma è la capitale, è dalla capitale che deve partire un messaggio, e un segnale fortissimo alla politica e a chi alimenta l’odio per avere popolarità e potere. Spero che ci siano veramente un sacco di persone”, ha detto uno degli organizzatori romani a TPI, il giornalista Stephen Ogongo.

Fibrillazione sull’evento anche per le polemiche esplose in seguito all’apertura di Ogongo verso la partecipazione di Casapound, quando in un’intervista al Fatto Quotidiano ha dichiarato che chiunque può partecipare alla manifestazione, ma solo in quanto “sardina”, senza simboli politici. Il movimento ha affermato più volte di essere anti fascista.

Intanto sono tantissimi gli artisti che già si sono schierati al fianco delle sardine, da Alba Parietti a Ornella Vanoni, da Francesco Guccini fino alla compagna di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale.

