Santanchè al Senato: “Su avviso di garanzia ho detto la verità, altri mentono”

Sull’avviso di garanzia nell’ambito delle inchieste sulla società Visibilia e Ki Group, “ho detto la verità e chi dice il contrario mente sapendo di mentire”. Queste le parole della ministra del Turismo, Daniela Santanchè, nell’Aula del Senato durante la discussione di questa mattina sulla mozione di sfiducia nei suoi confronti presentata dal Movimento 5 stelle.

“Per la seconda volta – ha proseguito – mi trovo in quest’aula per difendermi da accuse giornalistiche rivolte alla mia persona. Già il 5 luglio ho esposto i fatti con chiarezza. Mi permetto di ribadire che quando sono venuta in Senato non ero stata raggiunta da alcuna informazione o avviso di garanzia dalla Procura”.

“Ho difficoltà a comprendere – ha continuato Santanchè – una mozione di sfiducia individuale che non ha come oggetto il mio operato da ministro, e che ha come oggetto fatti antecedenti il mio giuramento da ministro e per i quali ritengo già di aver chiarito in quest’aula tutta la verità”.

Urla e cori “Vergogna! Vergogna!’ da parte dei senatori del centrodestra contro il senatore del M5s, Ettore Licheri, che ha concluso il suo intervento in Aula dando dei “pagliacci” alla maggioranza. Dai banchi della destra molti hanno reagito urlando a Licheri: “Ridicolo. Vergognati!”. Oppure “Chiedi scusa”. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, è intervenuto per placare gli animi dicendo che “ciascuno si prende la responsabilità di quel che dice”.