“I palestinesi devono avere una loro patria”: le parole di Sandro Pertini diventano virali sui social | VIDEO

Le parole di Sandro Pertini sulla Palestina diventano virali sui social

Sono tornate virali sui social le parole sulla Palestina e i palestinesi pronunciate dall’ex presidente Sandro Pertini in occasione del discorso di fine anno agli italiani il 31 dicembre del 1981.

Da alcuni giorni, infatti, circolano sui social diversi estratti video in cui Pertini invoca uno Stato per i palestinesi sottolinenando che “altrimenti non vi sarà mai pace in Medio Oriente”.

Parole che risultano attuali più che mai nonostante siano passati oltre quarant’anni. Nel suo discorso, infatti, il presidente della Repubblica afferma: “Israele ha occupato e occupa territori altrui. Siamo sempre stati al fianco del popolo di Israele, al fianco degli ebrei quando erano perseguitati. Ma gli ebrei non sono stati perseguitati, prima di avere uno Stato, nell’Oriente, dagli arabi”.

“Sono stati perseguitati in Europa, dagli europei. E, finalmente, dopo la Prima guerra mondiale, ebbero un territorio e una patria. E quindi anche un territorio e una patria, a mio avviso, devono avere i palestinesi, altrimenti non vi sarà mai pace in Medio Oriente”.