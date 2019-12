Salvini critica chi sfrutta i simboli religiosi e subito dopo bacia il crocifisso

Matteo Salvini ha condannato su Twitter un gruppo di persone colpevoli, a suo parere, di sfruttare i simboli religiosi solamente per criticarlo, salvo poi postare un altro tweet in cui è ritratto mentre bacia un crocifisso.

La curiosa vicenda è avvenuta durante la giornata di giovedì 12 dicembre, quando il leader della Lega si è recato in Calabria per la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali, che si terranno a gennaio.

Qui, Salvini ha trovato un gruppo di contestatori. Uno di questi gli ha urlato: “Da cristiano ti porti sulla coscienza i morti nel Mediterraneo”.

Salvini ha commentato queste frasi sul suo profilo Twitter scrivendo: “I “Kompagni” a Vibo Valentia invocano il Vangelo per giustificare l’apertura dei porti… mi fate schifo!”

I “Kompagni” a Vibo Valentia invocano il Vangelo per giustificare l’apertura dei porti… mi fate schifo!

Il 26 gennaio, nonostante le minacce e gli insulti della sinistra, vinceremo per i calabresi.#26gennaiovotoLega pic.twitter.com/7EnKN03m7d — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 12 dicembre 2019

Neanche venti minuti dopo questo tweet, ne è apparso un altro in cui il leader della Lega è immortalato mentre, dopo essersi messo in posa per i fotografi, mostra e successivamente bacia un crocifisso.

Viva il Presepe, viva il Natale e viva le nostre tradizioni. #vivailNatale pic.twitter.com/mlYefmc97I — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 12 dicembre 2019

Potrebbero interessarti Parlamentari via dal M5S, l'ira di Di Maio: "Chi passa alla Lega ci dica quanto costa al chilo" Piazza Fontana, diretta manifestazione a 50 anni dalla strage Il senatore M5s Grassi passa ufficialmente alla Lega

L’incongruenza tra i due tweet non è passata inosservata a molti utenti, che hanno criticato il leader della Lega per la sua incoerenza e soprattutto per la sua volontà di arrogarsi il diritto esclusivo dell’utilizzo dei simboli religiosi a seconda della convenienza, specialmente quella elettorale e propagandistica.

Leggi anche:

Salvini risponde a Mattia Santori su TPI: “Il leader delle Sardine non sa cos’è la democrazia, chiudere mia pagina FB è come togliere voto agli italiani”

Salvini a TPI: “Le sardine? Pericolo per la sinistra, che ha bisogno di 4 ragazzini per riempire le piazze” | VIDEO