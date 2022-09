Salvini vota e rompe il silenzio elettorale: “Più gente vota più il governo sarà forte sul caro bollette”

“Saranno mesi complicati, c’è l’emergenza bollette, il caro vita e il riscaldamento. Noi siamo già al lavoro da settimane con i tecnici della Lega per essere pronti e reattivi in Italia e in Ue. Più gente vota più forza avrà il nuovo Parlamento, il nuovo governo, per intervenire sulle emergenze che non mancheranno”. Così, il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo aver votato nel seggio di via Pietro Martinetti, a Milano, rompendo il silenzio elettorale.

“Per la Lega – ha sottolineato Salvini – questa è la prima grande battaglia da affrontare e vincere”. Quindi ha aggiunto: “Posso solo ringraziare tutti gli italiani che voteranno, perché oggi sarà una bella giornata di partecipazione. Più gente vota più Italia sarà forte e politica sarà legittimata”. Salvini ha poi ringraziato gli italiani “a prescindere da chi voteranno”. E ha assicurato: “Da domani non vedo l’ora di tornare a governare questo straordinario Paese con squadra coesa, compatta coerente e di centrodestra”.