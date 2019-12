Salvini mostra il regalo che sua figlia ha ricevuto per Natale e insinua un dubbio

I profili social di Matteo Salvini non si fermano nemmeno nel giorno di Natale: il leader della Lega, infatti, ha pubblicato la foto di un regalo, con molta probabilità destinato alla figlia Mirta, la cui didascalia recita: “Babbo Natale mi avrà voluto mandare un messaggio?”.

Nell’istantanea, infatti, si vede l’ex ministro dell’Interno sorridente, mentre tiene tra le mani un gioco, “Il grande laboratorio di bellezza”, il cui scopo è quello di creare dei veri e propri prodotti di cosmetica.

Con ironia, quindi, Salvini si è chiesto se quei cosmetici fossero destinati a lui.

Ma a rispondere alla domanda di Salvini ci hanno pensato i suoi fan, i quali hanno iniziato a commentare il post scrivendo al “Capitano” che no, lui non ha bisogno di “ritocchini”, seppur per gioco.

“No, a me piace così come sei genuino onesto, e sei anche un bell’uomo. Non cambiare mai” scrive Martina, mentre qualcuno invita la figlia di Salvini, Mirta, a fare degli esperimenti con il nuovo gioco sul suo papà: “Matteo devi fare da cavia”.

“Tu hai la bellezza più importante, quella del cuore” osserva qualche altro fan del leader della Lega, mentre Maria Giovanna commenta: “Il fisico non fa l’uomo! Chi l’ha detto che i maci devono essere alti e muscolosi?”.

“Non ne hai bisogno! Sei un gran gnocco” conferma Fabiana, mentre per Dario Babbo Natale “Doveva regalarti la cucina per fare la festa alle sardine”.

Potrebbero interessarti Hater posta a Natale foto di Salvini col cappio al collo. Il leader della Lega gli risponde sui social Conte, vigilia di Natale all'ex Ilva: "Fiducioso sul piano per Taranto" Regionali in Calabria, Oliverio: "Faccio un passo indietro"

Non sono mancati, comunque, anche i commenti di scherno nei confronti di Salvini e le critiche di diversi utenti per come il leader della Lega sfrutti la sua vita privata sui social per fini elettorali.

Leggi anche:

Hater posta a Natale foto di Salvini col cappio al collo. Il leader della Lega gli risponde sui social